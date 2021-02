La serie 'Mujer' gana con su episodio más dramático contra el debate de 'La isla de las tentaciones'

La serie Mujer lidera -suma medio punto respecto a la semana pasada- con uno de sus capítulos más dramáticas tras la muerte de uno de sus personajes principales. Con un 17,5%, la ficción turca se impone al debate de La isla de las tentaciones, que registra un 16,6% en Telecinco, ocho décimas menos. Audiencias completas del lunes 1 de febrero de 2021.

En el access, El Hormiguero mantiene sus buenos datos con Nuria Roca como presentadora, ya que tuvo que hacerse cargo del programa después de que Pablo Motos se confinase de forma preventiva por haber estado en contacto con un positivo en coronavirus. El programa, con Maluma como invitado, registró un un 16,4% y 2.928.000 espectadores.



Aunque sigue muy lejos, Love is in the air mejora en el access de Telecinco y anota un 12,2% antes del comienzo del debate de La isla.

Antena 3

El Hormiguero: 16,4% y 2.928.000

Mujer: 17,5% y 2.280.000

Telecinco

Love is in the air: 12,2% y 2.157.000

El debate de las tentaciones: 16,6% y 1.632.000

La 1

Maestros de la costura (previo): 8,2% y 1.474.000

Maestros de la costura: 10,2% y 1.275.000

La Sexta

El Intermedio: 8,4% y 1.519.000

El Taquillazo: Blade runner 2049: 4,5% y 514.000

Cuatro

First Dates: 7,2% y 1.294.000

El Blockbuster: The doorman: 8,2% y 1.023.000