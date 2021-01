La serie 'Mujer' vuela por encima del 20% en Antena 3 y mantiene muy lejos a 'Love is in the air'

Mujer vuelve a liderar la noche del miércoles con un capítulo que rebasa, de nuevo, la barrera del 20%, como ya hizo el miércoles pasado. En esta ocasión, la serie turca de Antena 3 domina su franja con un 20,2% y mantiene muy lejos a la otra ficción otomana de la noche. Love is in the air se queda con 12,2% en Telecinco. Audiencias completas del miércoles 27 de enero de 2021.

Antes, el principal canal de Mediaset emitió el partido de Copa del Rey entre el Rayo Vayecano y el Barcelona. El encuentro se salda con un buen 16,7%, pero competía contra Antena 3 Noticias 2 (21,1% y lo más visto del miércoles: 3.812.000 espectadores) y El Hormiguero (17%).

Cabe destacar el buen dato que este miércoles hizo First Dates, con un 8,2%, y el 8,8% que anotó, a continuación, el Horizonte de Iker Jiménez.

Antena 3

El Hormiguero: 17% y 3.113.000

Mujer: 20,2% y 2.247.000

Telecinco

Futbol: Copa del Rey: Rayo Vallecano-Barcelona: 16,7% y 3.044.000

Love is in the air: 12,2% y 1.318.000

La 1

La caza. Tramuntana: 7,6% y 1.334.000

La Sexta

El intermedio: 7,9% y 1.457.000

Cine: En tierra peligrosa: 5,3% y 725.000

Cuatro

First Dates: 8,2% y 1.510.000

Horizonte: 8,8% y 965.000