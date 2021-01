'Mujer' (19,4%) aplasta a Dani Rovira en el discreto estreno de 'La Noche D' (9,7%) en TVE Ecoteuve.es 27/01/2021 - 9:26 0 Comentarios

'Pasapalabra' (26,2%) logra nuevo máximo histórico con la despedida de Luis

Martes de alegrías para Antena 3, que a pocos días para que finalice enero, continúa en un empate técnico con Telecinco en la media mensual del mes (13,6%). La cadena logró imponerse una vez más en el prime time con Mujer, que registró un gran 19,4% de share. La serie turca deja sin opciones a Dani Rovira, que se estrenó con La Noche D en TVE con un escueto 9,7%. Audiencias completas del martes 26 de enero de 2021.

Antes, Pasapalabra logró un nuevo récord. El concurso presentado por Roberto Leal registró nuevo máximo desde que iniciara su nueva etapa en Antena 3 con un gran 26,2% de share y 3.916.000 espectadores. El programa se dispara con la eliminación de Luis de Lama tras 84 tardes ininterrumpidas luchando por El Rosco.

Antena 3

El Hormiguero 3.0 (Previo): 14.1% y 2.569.000

El Hormiguero 3.0: 19.8% y 3.469.000

Mujer: 19.4% y 2.333.000

La 1

La Noche D: Previo: 9.8% y 1.728.000

La Noche D: 9.7% y 1.323.000

Telecinco

Love is in the air: 10.8% y 1.879.000

Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition: 9.1% y 1.006.000

La Sexta

El Intermedio: 9% y 1.623.000

Cine: Marea roja: 7.4% y 1.019.000

Cuatro

First Dates: 7.2% y 1.276.000

The Good Doctor: 6% y 864.000

The Good Doctor: 7.8% y 737.000

La 2

Días de cine clásico: Matrimonio a la italiana: 4.4% y 738.000