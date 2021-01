'Mujer' mantiene el control en su primer cara a cara con 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 26/01/2021 - 9:16 0 Comentarios

La serie (17%) se impone en la franja en la que compite contra el reality (16,2%)

El programa de Telecinco firma un 17,4% como dato global, gracias al late night

La serie Mujer lidera en su primer cara a cara contra el debate de La isla de las tentaciones. La ficción firma un 17% frente al 17,4% del reality, que tiene una cuota más alta porque acaba más tarde. Si tomamos la franja de estricta competencia, Mujer lidera con un 17% frente al 16,2% de su rival. Audiencias completas del lunes 25 de enero de 2021.

El peor parado de la noche es Maestros de la costura, que estrena edición son su peor marca. El programa apenas logra un 9,9% en el prime time de La 1, perjudicado por la fortaleza de la competencia de Antena 3 y Telecinco.

Por la tarde, Pasapalabra despunta con su mejor resultado. Un 23,6% y 3.764.000 espectadores -lo más visto del día- estuvieron a la espera de ver el último duelo de Luis y Pablo que se disputará este martes.

Antena 3

El Hormiguero: 17% y 3.100.000

Mujer: 17% y 2.239.000

Telecinco

Love is in the air: 11,9% y 2.172.000

El debate de las tentaciones: 17,4% y 1.767.000

La 1

Maestros de la costura: 9,9% y 1.141.000

La Sexta

El Intermedio: 9,1% y 1.686.000

El Taquillazo: Negación: 6,6% y 897.000

Cuatro

First Dates: 7% y 1.279.000

Los Gipsy Kings: 4,6% y 593.000