'Masterchef Junior' se despide con récord ante una 'Mujer' que sigue mandando Ecoteuve.es 20/01/2021 - 9:09 0 Comentarios

El concurso crece hasta el 16,1% contra la serie turca, que lidera con 17,6% en Antena 3

Masterchef Junior pega un buen subidón en su final en TVE y se despide con récord, al reunir un 16,1%. La serie Mujer, sin embargo, mantiene el control con un 17,6%. En Telecinco, Love is in the air (8,6%) sigue sin fuerza y lo mismo ocurre con Ven a cenar conmigo (7,9%). Audiencias completas del martes 19 de enero de 2020.