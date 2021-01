La serie 'Mujer' vuelve a liderar en solitario con uno de sus mejores datos en Antena 3 Ecoteuve.es 19/01/2021 - 9:15 0 Comentarios

Logra un 19,2% contra el 9,5% del cine de Telecinco con 'Los siete magníficos'

La serie Mujer sigue campando a sus anchas en el prime time de Antena 3. Lidera con un 19,2%, uno de sus mejores datos, mientras que el cine de Telecinco (9,5%) y el de La 1 (7%) se quedan con un solo dígito. Audiencias completas del lunes 18 de enero de 2020.

Antena 3

El Hormiguero: 18,2% y 3.218.000

Mujer: 19,2% y 2.378.000

Telecinco

Love is in the air: 8,8% y 1.560.000

Cine 5 estrellas: Los siete magníficos: 9,5% y 939.000

La 1

Cine: Corazones de acero: 7% y 1.054.000

La Sexta

El Intermedio: 9,1% y 1.644.000

El taquillazo: Premonicion: 8% y 1.080.000

Cuatro

First Dates: 7,2% y 1.282.000

Los Gipsy Kings: 6,6% y 827.000