Buen regreso de 'Cuéntame' a TVE: se reparte la noche con 'Intocable' Ecoteuve.es 15/01/2021

Cuéntame regresa bien a La 1, con un 13,3% y 2.250.000 espectadores. La serie es una de las pocas alegrías que ha tenido TVE recientemente en prime time. La película Intocable, de Antena 3, con quien compite solo un tramo, logra un 13,7%. Audiencias completas del jueves 14 de enero de 2021.

En la franja de emisión de Cuéntame, Antena 3 se impone con El Hormiguero y la cinta Intocable (13,3% frente a un 15,1%).

La noche, por lo tanto, queda en manos de El Hormiguero, Cuéntame e Intocable. Telecinco se vuelve a quedar descolgada con Love is in the air (9,1%) y la película Es por tu bien (9,6%).