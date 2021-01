Antena 3 también lidera con '3 bodas de más': 'Tramuntana' y 'Love is in the air', mal Ecoteuve.es 14/01/2021 - 9:03 0 Comentarios

La cadena gana la noche con un 14,4% y sus rivales se quedan con un solo dígito

Antena 3 sigue en racha y también lidera el miércoles con la película 3 bodas de más. La cinta gana la noche con un 14,4% y deja a sus rivales con un solo dígito. Love is in the air apenas anota un 8,2% y 9,2% en Telecinco. Por su parte, Tramuntana firma un 8% en La 1. Audiencias completas del miércoles 13 de enero de 2020.

Antena 3

El Hormiguero: 17,9% y 3.112.000

Cine: 3 bodas de mas: 14,4% y 1.581.000

Telecinco

Love is in the air: 8,2% y 1.456.000

Love is in the air: 9,2% y 1.410.000

La 1

La caza Tramuntana: 8% y 1.353.000

Cine: El silencio de los corderos: 6,5% y 626.000

La Sexta

El intermedio: 8,2% y 1.469.000

Cine: Little Tokio: ataque frontal: 4,8% y 715.000

Cuatro

First Dates: 7,6% y 1.359.000

En el punto de mira: El ayuno intermitente: 6,7% y 939.000