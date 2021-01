La serie 'Mujer' no da tregua en Antena 3: lidera de nuevo y deja con un dígito a 'Ven a cenar conmigo' en Telecinco Ecoteuve.es 13/01/2021 - 9:08 0 Comentarios

La ficción turca domina el prime time con un 17,9% y su rival se queda con 8,5%

'Masterchef Junior' es la segunda opción en la noche de La 1, con un 12,6%

'Love is in the air' no mejora: solo un 7% contra el 18,1% de 'El Hormiguero'

La noche del martes es para Mujer. La exitosa serie turca de Antena 3 sigue dominando con un 17,9% y deja sin opciones a su nuevo rival de Telecinco. Ven a cenar conmigo se queda con un dígito, con apenas anota un 8,5%. Masterchef Junior es segunda opción (12,6%). Audiencias completas del martes 12 de enero de 2021.

En la franja del access prime time, Love is in the air no mejora en su segundo capítulo en Telecinco. Con un 7% de share, no tiene nada que hacer contra El Hormiguero (18,1%).

En Antena 3, el informativo de Vicente Vallés logra máximo con el mejor dato en espectadores de un informativo diario desde el 31 de enero de 2007 (3.751.000 y 21,4%, la cuota más alta desde marzo de 2008). Antes,también logra máximo (3.429.000 y 22,4%).

Antena 3

El Hormiguero: 18,1% y 3.192.000

Mujer: 17,9% y 2.296.000

La 1

Masterchef Junior (Previo): 9,3% y 1.672.000

Masterchef Junior: 12,6% y 1.558.000

Telecinco

Love is in the air: 7% y 1.251.000

Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition: 8,5% y 1.148.000

La Sexta

El intermedio: 8,3% y 1.494.000

Cine: Los 33: una historia de esperanza: 4,7% y 619.000

Cuatro

First Dates: 7% y 1.257.000

The good doctor: 5,9% y 887.000