'Love is in the air' tropieza contra 'El Hormiguero' y se queda muy lejos de los datos de 'Mujer' y 'Mi hija' Ecoteuve.es 12/01/2021 - 11:00 0 Comentarios

La serie turca de Mediaset comienza débil: 7,3% en Telecinco y 11,3% en la emisión multicanal

Después, 'Mujer' domina la noche desde Antena 3: sigue imparable con un 18,7%

El enésimo pase de 'Pretty Woman' en Telecinco se tiene que conformar con un 9,5%

Mal estreno de Love is in the air, que arranca con un 7,3% en Telecinco (11,3% en la emisión multicanal). La serie turca lo pasa mal contra la fortaleza de El Hormiguero (20,5%) y se queda muy lejos de los datos que han conseguido las series turcas de Antena 3. Audiencias completas del lunes 11 de enero de 2021.