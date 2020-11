'La casa fuerte' lidera sin problemas pero pierde cuatro puntos respecto a la edición de verano Ecoteuve.es 6/11/2020 - 9:04 0 Comentarios

El reality de Telecinco domina con 17,9% mientras que en junio debutó con 22,3%

El dato es más que suficiente para llevarse de calle una noche en la que no tiene rival

El cine de La 1 se queda con un 9,8%, mientras que La Valla cae en Antena 3 hasta el 8,6%

La casa fuerte arrancó este jueves con un 17,9% de share. El reality de Telecinco fue líder sin ningún problema, pero el arranque es peor que el estreno de su primera edición, el pasado mes de junio, cuando anotó un 22,3%. Es decir, pierde 4,4 puntos. Audiencias completas del jueves 5 de noviembre de 2020.

El dato de La casa fuerte también es el más bajo de todas las galas que Jorge Javier Vázquez presentó en la primera edición. No obstante, aunque no despunta, la marca que consigue el reality es más que suficiente para llevarse de calle una noche en la que no tiene rival. El cine de La 1 se queda con un 9,8%, mientras que La Valla cae en Antena 3 hasta el 8,6%.

Telecinco

La casa fuerte (exprés): 14,3% y 2.384.000

La casa fuerte: 17,9% y 1.570.000

Antena 3

El Hormiguero: 15,3% y 2.588.000

La Valla: 8,6% y 1.086.000

La 1

Cine: Impacto súbito: 9,8% y 1.462.000

La Sexta

El intermedio: 8,4% y 1.479.000

La isla: 3,5% y 367.000

Cuatro

First Dates: 6,7% y 1.165.000

Cine: Los Mercenarios III: 7,2% y 820.000