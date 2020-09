Telecinco gana el prime time con 'Pretty Woman' (14,1%) y 'Pasapalabra' bate récord en Antena 3 (20,3%) Ecoteuve.es 3/09/2020 - 9:21 0 Comentarios

La película de Richard Gere y Julia Roberts ya se ha emitido 35 veces en televisión

Pretty Woman sigue enamorando a los espectadores. La película protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts ganó el prime time del miércoles (14,1%) con su pase número 35 en televisión. Le siguen Lazos de sangre en La 1 (10,3%) y la película que emitió Antena 3, Yo soy la venganza (10,1%). Audiencias completas, miércoles 2 de septiembre de 2020.

Por su parte, Pasapalabra sigue como un tiro en las tardes de Antena 3 gracias al duelo entre Nacho y Pablo. Este miércoles batió récord de cuota (20,3%), impulsando al informativo de Vicente Vallés (17,7%), que que ya saca más de dos puntos a Informativos Telecinco (15,4%).

Telecinco

Cine 5 Estrellas: Pretty Woman: 14,1% y 1.767.000

La 1

'Lazos de sangre: Las Piquer: 10,3% y 1.341.000

Antena 3

El Hormiguero (reposición): 9,1% y 1.275.000

Cine: Yo soy la venganza: 10,1% y 1.059.000

Cuatro

First Dates (reposición): 10,1% y 1.393.000

Adivina qué hago esta noche: 6,3% y 688.000

La Sexta

El Intermedio: The very best: 5% y 684.000

Cine: Secretos detrás de la puerta: 4,2% y 518.000

La 2

Apocalipsis: Stalin: 4,2% y 584.000 / 4,9% y 644.000