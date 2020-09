Telecinco arrebata a 'Mujer' (15,9%) el liderazgo con la película 'Un don excepcional' (16,1%) Ecoteuve.es 2/09/2020 - 9:19 0 Comentarios

La serie turca llevaba 12 noches consecutivas venciendo en el prime time de Antena 3

Telecinco ha logrado poner fin a la gran racha de victorias que acumulaba Mujer en el prime time de Antena 3. La serie turca (15,9% de share) ha cedido el liderazgo, después de doce noches consecutivas, a la película Un don excepcional, que registró un 16,1% de share en el canal principal de Mediaset. Audiencias completas, martes 1 de septiembre de 2020.

Telecinco

Cine 5 estrellas: Un don excepcional: 16.1% y 2.098.000

Antena 3

El Hormiguero (Reposición): 10.2% y 1.468.000

Mujer: 15.9% y 1.505.000

La 1

Comando al sol: 7.4% y 1.053.000

Comando al sol: 6.8% y 788.000

Cuatro

First Dates (Reposición): 8.7% y 1.241.000

Samanta y la vida de: Ruth Lorenzo: 5.5% y 684.000

La 2

Días de cine clásico: El apartamento: 4.4% y 581.000

La Sexta

El Intermedio: The very best: 5.5% y 778.000

Cine: El truco final: 4.4% y 461.000