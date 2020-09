'Mujer' toca techo en Antena 3 con su capítulo más visto (16%) y deja sin opciones a 'El rey' de Telecinco (11,2%) Ecoteuve.es 1/09/2020 - 9:18 | 09:21 - 1/09/20 0 Comentarios

La novela turca firma récord de espectadores con la emisión de su capítulo 13

El éxito de Mujer sigue en Antena 3. La serie revelación del verano toca techo con su capítulo más visto (16% de share y 1.551.000 espectadores) y deja 'sin corona' a la reposición de la miniserie El Rey en Telecinco, que se conforma con el 11,2%. Audiencias completas, lunes 31 de agosto de 2020.

Antena 3

El Hormiguero 3.0 (reposición): 10,1% y 1.450.000

Mujer: 16% y 1.551.000

Telecinco

El Rey: 11,2% y 1.328.000

La 1

Cine: El cambiazo: 10,2% y 1.387.000

Cuatro

First Dates (reposición): 8,2% y 1.159.000

Cine Cuatro: La sombra del reino: 5,6% y 583.000

La Sexta

El Intermedio: The very best: 5,5% y 772.000

El Taquillazo: Dos tontos todavía más tontos: 4,4% y 522.000

La 2

Construcciones ecológicas: 1,7% y 195.000 / 2.3% y 309.000

El comisario Montalbano: 4,7% y 642.000