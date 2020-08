'Los Mercenarios 2' (10,5%) ganan la batalla de las audiencias del jueves en Antena 3 Ecoteuve.es 14/08/2020 - 9:19 0 Comentarios

La película lidera a la baja el prime time en una descafeinada noche de verano

La 1, segunda con 'Atrapados' (8,3%) frente a Telecinco y sus cenas 'gourmet'

Antena 3 se llevó este jueves el gato al agua en la pelea por las audiencias. La cadena logró liderar el prime time con la emisión de la película Los Mercenarios 2, que registró un 10,5% de share. La 1 fue segunda con la cinta Atrapados (8,3%) y Telecinco se conformó con una tercera posición gracias a las reposiciones de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. Audiencias completas, jueves 13 de agosto.

Antena 3

El Hormiguero 3.0. Stars: 8.2% y 988.000

Cine: Los mercenarios 2: 10.5% y 989.000

La 1

Cine: Atrapados (2001): 8.3% y 967.000

Telecinco

Ven a cenar conmigo: Gourmet edition (reposición): 7.7% y 911.000

Ven a cenar conmigo: Gourmet edition (reposición): 9% y 722.000

Cuatro

First Dates: 8.5% y 987.000

Mentes criminales: 6.1% y 708.000

La Sexta

El Intermedio: The very best: 2.7% y 309.000

Pesadilla en la cocina (reposición): 4.6% y 512.000

La 2

Los bastardos de Pizzofalcone: Vecinos: 3.4% y 395.000