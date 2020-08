'Lazos de sangre' vuelve a subirse al 'carro' y lidera el miércoles con récord (13,5%) con Manolo Escobar Ecoteuve.es 13/08/2020 - 9:09 0 Comentarios

El programa de TVE sube 3,1 puntos y firma su segundo mejor dato de las últimas dos temporadas

Lazos de sangre recupera el liderato del miércoles gracias a la entrega dedicada a Manolo Escobar. El programa que presentar Boris Izaguirre toca techo esta temporada al subir 3,1 puntos (13,1%). Muy por detrás se queda la oferta de cine de Antena 3 (8,6%) y The Rookie en Telecinco (8,3%). Audiencias completas, miércoles 12 de agosto.

La 1

Lazos de sangre: Manolo Escobar: 13,5% y 1.608.000

Antena 3

El Hormiguero 3.0 Stars: 7,3%

Cine: 24 horas para vivir: 8,6%

Telecinco

'The Rookie': 8,3% y 8%

Cuatro

First Dates -rep-: 8.4% y 1.009.000

Adivina qué hago esta noche: 6.6% y 688.000

La Sexta

El Intermedio: The very best: 3,7%

Cine: Una cita con el destino: 3,8%

La 2

Apocalipsis: la Segunda Guerra Mundial: 3.7%