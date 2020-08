Nadie puede con 'Mujer' en Antena 3: la novela turca gana el martes y repite doblete (13,2%) Ecoteuve.es 12/08/2020 - 9:15 0 Comentarios

'Oregon TV' se estrena débil al access prime time de Telecinco con un 7,6%

Antena 3 lidera de nuevo un martes más gracias a Mujer. La novela turca lidera el prime time al anotar un 13,8% de share, cuatro décimas más que el lunes (12,8%). Le siguen Comando actualidad en La 1 (9,2%) y la película de Tim Burton Big Eyes (8,9%) en Telecinco. Audiencias completas, martes 11 de agosto de 2020.

Por su parte, el estreno de Oregon TV llega flojo al acess prime time de Telecinco (7,6%), que suma en total con el simulcast un 9,7%. El informativo que presenta Ángel Carreira en Antena 3 sigue siendo lo más visto con 2.364.000 espectadores y un 20,2%.

Antena 3

El Hormiguero 3.0 Stars: 9,1% y 1.163.000

Mujer: 13,2% y 1.290.000

La 1

Comando al sol: 9,3% y 1.205.000 | 10,7% y 1.201.000

Telecinco

Oregón TV (estreno): 7,6% y 986.000 (9,7% y 1.260.000 en simulcast)

Cine 5 estrellas: Big Eyes: 9,1% y 936.000

La Sexta

El Intermedio: The very best: 3,7% y 460.000

Cine: Asesinos: 7% y 711.000

Cuatro

First Dates (reposición): 8,2% y 1.016.000

First Dates Crucero (reposición): 6,7% y 786.000

Días de cine clásico: Network: 3,2% y 385.000