'Mujer' (12,8%) sigue líder en Antena 3 frente a una leve mejora de 'Typical Spanish' (8,8%)

La serie turca domina el 'prime time' por sexta ocasión durante este verano

Antena 3 sigue triunfando con su doble emisión semanal de Mujer. La serie turca ha vuelto a dominar la noche del lunes liderando con un 12.8% de share y 1.203.000 espectadores de media. La ficción se impone así a Typical Spanish, que recupera unas décimas y anota un 8,8% de share en La 1. Audiencias completas, lunes 10 de agosto de 2020.

Antena 3

El Hormiguero 3.0 Stars: 8.9% y 1.108.000

Mujer: 12.8% y 1.203.000

La 1

Typical Spanish: Previo: 7.1% y 893.000

Typical Spanish: 8.8% y 1.000.000

La Sexta

El Intermedio: The very best: 3.9% y 462.000

El Taquillazo: Amanecer rojo (2012): 7.9% y 887.000

Cuatro

First Dates (reposición): 8.5% y 1.019.000

Cine: El niño 44: 7.8% y 769.000

Telecinco

Tú sí que vales: Previo (reposición): 7.1% y 899.000

Tú sí que vales (reposición): 6.7% y 630.000

La 2

Construcciones ecológicas: 2.6% y 290.000

El comisario Montalbano: Un asunto muy delicado: 5.2% y 637.000