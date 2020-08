La 1 se 'corona' y gana la noche del jueves con el documental 'Yo, Juan Carlos I, Rey de España' Ecoteuve.es 7/08/2020 - 9:14 0 Comentarios

La oferta de TVE se impone de forma clara (13%) al cine y los refritos del resto de cadenas

TVE acertó dedicando la noche del jueves a la figura del emérito aprovechando al tirón después de su salida de España. La 1 se impone al resto de ofertas con el documental Yo, Juan Carlos I, Rey de España (13%) y el especial informativo presentado por Carlos Franganillo que le precedió. (9,6%)

Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition se queda lejos de la cadena pública (9,4%) con el refrito de Pocholo (el más visto de los que se han emitido por ahora), mientras que el cine de Antena 3, El séptimo hijo (8,9%), se queda con el tercer puesto. Audiencias completas, jueves 6 de agosto de 2020.

La 1

Especial informativo Juan Carlos I: 9,6% y 1.115.000

Yo, Juan Carlos I, Rey de España: 13% y 1.231.000

Telecinco

Ven a cenar conmigo: Gourmet edition (reposición): 9,4% y 1.068.000 / 10,8% y 860.000

Antena 3

El Hormiguero 3.0. Stars: 9,1% y 1.037.000

Cine: El séptimo hijo: 8,9% y 829.000

Cuatro

First Dates: 7,6% y 837.000

Mentes criminales: 5,4% y 613.000 / 5.6% y 509.000

La Sexta

El Intermedio: The very best: 3,3% y 356.000

Pesadilla en la cocina (reposición): 3,8% y 419.000

La 2

Los bastardos de Pizzofalcone: Rabia: 2,8% y 323.000