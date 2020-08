'Mujer' (14.2%) anota máximo en Antena 3 frente al cine de Telecinco (10,5%) Ecoteuve.es 5/08/2020 - 9:13 0 Comentarios

La serie turca recupera el liderazgo del martes al vencer a 'Agua para elefantes'

Antena 3 ha acertado con su estrategia de doblar la emisión semanal de Mujer, el último fenómeno turco en ficción. La serie se ha anotado una nueva victoria en el prime time, creciendo hasta su máximo histórico en cuota de pantalla (14.2%) y prácticamente igualando su récord de espectadores (1.364.000) en la cadena. Audiencias completas, martes 4 de agosto de 2020.

Antena 3

El Hormiguero 3.0 Stars: 8% y 973.000

Mujer: 14% y 1.364.000

Telecinco

Cine 5 estrellas: Agua para elefantes: 10.5% y 1.062.000

La 1

Comando al sol: 9.3% y 1.171.000

La Sexta

El Intermedio: The very best: 4.6% y 539.000

Cine: En tierra peligrosa: 6.7% y 727.000

Cuatro

First Dates (reposición): 7.4% y 878.000

First Dates Crucero (reposición): 5.7% y 662.000

La 2

Días de cine clásico: Historias de Filadelfia: 4.7% y 572.000