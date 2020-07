La 1 acierta con la película 'Tres días para matar' y gana a la reposición de los 'Gourmet' en Telecinco Ecoteuve.es 31/07/2020 - 9:27 0 Comentarios

Kevin Costner gana (11,1%) a la cena repetida de Miriam Saavedra (10,1%)

TVE dio en el clavo retrasando la serie This is us al late night y programando Tres días para matar en su prime time. La película protagonizada por Kevin Costner ganó (11,1%) a la reposición de Ven a cenar conmigo: Gourmet Editión (10,1%), con Miriam Saavedra como anfitriona, en Telecinco. Audiencias completas, jueves 30 de julio de 2020.

La 1

Cine: 3 días para matar: 11,1% y 1.313.000

Antena 3

Cine: Amenazados en la red: 7.3% y 738.000

Telecinco

Ven a cenar conmigo: Gourmet edition (reposición): 10,1% y 1.227.000

Cuatro

'First Dates': 7,7% y 908.000

'Mentes criminales': 5,8% y 696.000

La 2

Los bastardos de Pizzofalcone: 3.1% y 373.000