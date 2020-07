'La casa fuerte' pierde el listón del 20% pero domina de forma clara y sin rivales Ecoteuve.es 3/07/2020 - 9:06 0 Comentarios

El reality show de Telecinco baja 4,3 puntos respecto a la semana pasada

La casa fuerte pierde 4,3 puntos respecto a la semana pasada y es la primera vez que baja del listón del 20%. Sin embargo, el reality continúa como líder destacado, con un 19,7%. Es más, no tiene rivales en su competencia porque todos quedan por debajo del 10%. Audiencias completas, jueves 2 de julio de 2020.

Telecinco

La casa fuerte (previo): 14,5% y 1.931.000

La casa fuerte: 19,7% y 1.757.000

Antena 3

El Hormiguero: 12,5% y 1.614.000

Cine: El asesino: 9,4% y 972.000

La 1

This is us: 7,5% y 990.000

This is us: 8,6% y 1.124.000

La Sexta

El Intermedio: 7,4% y 895.000

Pesadilla en la cocina (reposición): 4,7% y 608.000

Cuatro

First Dates (reposición): 7,6% y 961.000

The Blacklist: 3,6% y 451.000