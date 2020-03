'TCMS' (12,5%) baja con un refrito pero gana a 'Volverte a ver' (11,4%) y el especial Lucía Bosé Ecoteuve.es 28/03/2020 - 9:23 0 Comentarios

La gala de mejores momentos de 'TCMS' hace que pierda 10 puntos con respecto a hace una semana

El programa presentado por Carlos Sobera, Volverte a ver, se mantuvo con los mismos datos exactos de la semana pasada gracias al especial sobre Lucía Bosé y Tu cara me suena sufrió una comprensible caída al tratarse de una recopilación de mejores momentos debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

Pero a pesar del bajón de Tu cara me suena, que ha perdido unos 10 puntos con respecto a la gala de la semana pasada, el resto de la parrilla no ha aprovechado para aumentar significativamente sus datos de audiencia. Audiencias televisión, viernes 27 de marzo.

El programa de reportajes de Gloria Serra, Equipo de investigación (La Sexta) no sólo no ha subido, sino que ha bajado dos puntos y el cine de Cuatro también empeora los datos obtenidos anteriormente por la cadena de Mediaset. Por lo tanto, se podría decir que Tu cara me suena mantiene el liderazgo por los pelos pero sin permitir que su competencia brille demasiado en el prime time (ver parrila de audiencias).

Antena 3

Antena 3 Presenta: Tu cara me suena: 11,4% y 2.348.000

Tu cara me suena: Encarando la final (reposición): 12,5% y 2.085.000

Telecinco

Volverte a ver: 11,4% y 1.760.000

Supervivientes: Diario: 10,4% y 654.000

La 1

Cine: El rey Arturo: 9,8%% y 1.806.000

Cine 2: El Guerrero Nº13: 7,7% y 781.000

Cuatro

First Dates: 5,3% y 1.078.000

El blockbuster: Blancanieves y la leyenda del cazador: 7,6% y 1.347.000

La Sexta

Coronavirus: Información en La Sexta: 6,5% y 1.318.000

Equipo de investigación: 5,7% y 1.050.000