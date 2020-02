'La isla de las tentaciones', un chute de audiencia para Cuatro en su guerra contra La Sexta: ¿Quién ganará en febrero? Ecoteuve.es 13:27 - 19/02/2020 0 Comentarios

Los segundos canales de Mediaset y Atresmedia, muy igualados a diez días para acabar el mes

El reality y la Copa del Rey impulsan Cuatro, pero La Sexta resiste con su programación habitual

La isla de las tentaciones se despidió este martes con un 19,6% y casi 2 millones de espectadores para el debate final que emitió Cuatro. El programa no solo lideró la noche, sino que volvió a echar una mano al segundo canal de Mediaset en su particular cara a cara con La Sexta, su principal rival.

La fuerza de La isla de las tentaciones ha sido clave para el ascenso de Cuatro en febrero. La semana pasada, por ejemplo, llegó a aventajar a La Sexta en tres décimas en el acumulado (6,8% contra 6,5%), pero la cadena de Atresmedia recuperó terreno con su programación habitual y el lunes ya estaban empatadas, con un 6,6%. Sin embargo, tras el debate de este martes, Cuatro ha vuelto a ponerse por delante (6,7% y 6,6%).

La isla de las tentaciones ha tenido doble presencia en Cuatro cada semana. Por una parte, la entrega de los martes, con cuotas que llegaron al 30%. Por otra, el debate de los viernes, que también ha tenido una notable audiencia (en torno al 12%). Se trata de una transfusión de contenido (y audiencia) de su cadena madre que ha sido clave para recuperar la audiencia de un canal que hace un año estaba hundido.

Al margen del fenómeno de La isla de las tentaciones y el poder del fútbol -ha emitido cuatro encuentros de Copa del Rey-, la audiencia de Cuatro sigue débil con su programación propia. First Dates, incombustible tras casi cuatro años en parrilla, es una de las pocas excepciones. También está rindiendo bien First Dates Crucero, por encima de la media de la cadena, Cuarto Mileno o Planeta Calleja. Sin embargo, Todo es mentira sigue por detrás de Zapeando y Cuatro al día no acaba de echar raíces. El Bribón fue cancelado hace unos días.

La habitación del pánico, nuevo programa de la cadena, arrancó con un 3,8% este lunes, pero en su segunda entrega cayó al 2,6%. Lo mismo ocurrió con Las tentaciones de MYHYV, una reconversión del dating show trufada de tentadores, además de viceversos, que marcó un 2,4% el martes.

Habrá que ver qué ocurre en los 10 días que quedan para finalizar febrero. Acaba La isla de las tentaciones pero comienza Supervivientes y Cuatro volverá a tener su dosis de reality con la gala Tierra de Nadie que Carlos Sobera presenta los martes. ¿Será suficiente para batir a La Sexta?