Apple irrita a los productores de Hollywood: no quiere ni sexo ni violencia en las series de su futura plataforma Ecoteuve.es 24/09/2018 - 19:14 0 Comentarios

La compañía ha puesto mil trabas a los creadores de las ficciones que prepara

Apple está a punto de lanzar su propia plataforma de vídeos bajo demanda, que competirá en el sector contra otros gigantes como Netflix, Amazon o HBO. Sin embargo, la compañía que fundó Steve Jobs quiere desmarcarse de la competencia 'blanqueando' al máximo sus contenidos.

Según informa The Wall Street Journal, Apple habría solicitado que las series que produzcan no se alejen de la imagen de marca que la empresa siempre ha preservado. Para ello, se habría pedido que sus ficciones no contengan escenas de sexo gratuito, violencia o insultos. La compañía ha mostrado una gran preocupación por este asunto, ya que consideran que muchos de sus clientes podrían sentirse molestos por el contenido y, por tanto, dejar de consumir sus productos.

Esta medida estaría causando algunos problemas a los creadores de las series que Apple se encuentra preparando. Es el caso de Vital Signs, un drama que relata la biografía del rapero Dr. Dre, cuyo primer episodio estaba plagado de secuencias en las que la cocaína, las orgías y las armas estaban muy presentes. Tim Cook, director ejecutivo de la compañía, habría quedado horrorizado con este piloto.

Otra de las series que estaría encontrando un lastre en esta polémica medida es Amazing Stories, un reboot ideado por Bryan Fuller y Hart Hanson. Este habría sido definido por Apple como "demasiado oscuro", lo que ha terminado de enfadar a sus creadores. Tanto fue así que ambos responsables fueron sustituidos por Adam Horowitz y Edward Kitsis (procedentes de Once upon a time).

La compañía ha pedido también que no se aborden asuntos religiosos, por lo que el thriller psicológico de M. Night Shyamalan tuvo que eliminar los crucifijos de la casa donde reside la familia protagonista de la serie. Tampoco se ha librado la comedia cuyo reparto lideran Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon. La ficción, que cuesta con un presupuesto de 12 millones de dólares por episodio, está teniendo problemas ya que la empresa americana quiere una serie más positiva y con un humor menos ofensivo.

PUBLICIDAD