Millie Bobby Brown responde a los 'haters' que critican su relación de amistad con Drake

La actriz ha echado mano de sus redes sociales para defenderse de los ataques

Millie Bobby Brown no se queda callada ante las críticas. Ella misma ha decidido que al margen de lo que puedan decir los demás va a expresar su opinión libremente cómo y cuándo quiera.

Pues bien, la actriz se encuentra en mitad de la polémica por unas declaraciones que dio en una entrevista. En ellas dijo que el cantante Drake le daba consejos amorosos, algo que ha animado a todos sus haters a ponerse manos a la obra y criticarla.

Todo ello porque parece ser que la diferencia de ambos choca a algunos de sus seguidores. Millie ha decidido responder y ha echado mano de su Instagram Stories para decir: "¿Por qué convertís una bonita amistad en un titular? Sois muy raros... en serio. Soy afortunada de tener a gente en la industria que se toma su tiempo para ayudarme con mi carrera y me ofrecen su sabiduría y su apoyo. Soy muy afortunada por tener gente maravillosa en mi vida. No tenéis por qué elegir eso para mí. Es agradable tener gente que entiende lo que hago. Ahora, volved a hablar de problemas reales y no de mis amistades", ha escrito.

Aunque no todo han sido reprimendas, también ha aprovechado para escribir unas bonitas palabras a sus fans: "A todos los que me apoyáis. Os quiero, chicos. Gracias por apoyarme. Muchísimas gracias. Os mando mi amor a todos los lugares del mundo en los que os encontréis".

