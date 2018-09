Muere el actor Peter Donat, el padre de Mulder en 'Expediente X' Europa Press 17/09/2018 - 12:28 0 Comentarios

El intérprete ha fallecido a los 90 a causa de una complicación de la diabetes que sufría

Los fans de la mítica serie Expediente X lloran la muerte de su protagonista, Peter Donat. Aunque nos abandonase el pasado lunes 10 de septiembre su muerte no ha saltado a los medios hasta ahora, con un comunicado oficial por parte de su esposa a The New York Time.

El actor ha muerto tras una complicación de la diabetes que padecía desde hace tiempo a los 90 años de edad. Aunque comenzó desde muy joven en el mundo de la interpretación, dedicándose al teatro desde que era un adolescente, su gran éxito y salto a la fama llego con la serie Expediente X, convertida hoy en una serie de culto y aglutinando a millones de fanáticos en todo el mundo, además de ser un clásico de nuestra pantalla.

También conquistó la gran pantalla de la mano de Coppola en la segunda entrega de El Padrino, también en la película Un hombre y su sueño.

En los últimos años pudimos verle aparecer en series tan conocidas como F.B.I, Hawaii Five-0, Mannix, McMillan y esposa, Hill Street Blues, aunque su gran pasión siempre fue el teatro donde se consagró en 197 con The First Gentleman en Broadway.

