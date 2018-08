Macaulay Culkin rechazó "hasta en tres ocasiones" protagonizar 'The Big Bang Theory' Ecoteuve.es 14:35 - 10/08/2018 0 Comentarios

El actor de 'Solo en casa' no se arrepiente de haber rechazado la proposición

La vida de Macaulay Culkin, uno de los niños prodigio de Hollywood en los años 90, podría ser muy diferente si no hubiera rechazo una proposición hace años.

El famoso actor de Solo en casa, que vive desde hace tiempo alejado de las cámaras, ha confesado en una entrevista para el podcast The Joe Rogan Experience, que llegó a rechazar hasta en tres ocasiones ser uno de los protagonistas de The Big Bang Theory.

El intérprete dijo que no a la CBS por que no se veía "haciendo una sitcom o un programa de televisión". Según Culkin hasta su mánager quiso persuadirle para que aceptara el papel.

"Me contaron que la serie trataba de dos frikis astrofísicos y una chica guapa que vive con ellos", añadió. Tras negarse ha participar en el proyecto, tiempo después volvieron a insistirle. "Una vez más, me siento halagado pero no', respondió el actor.

Y pese a lo que puedan creer muchos, Macaulay Culkin nunca se arrepintió de no haber elegido dicho proyecto. "Ahora tendría millones de dólares. Pero también me estaría dando cabezazos contra la pared", admitía el intérprete.

