'El cuento de la criada' inspira la lucha a favor del aborto de las mujeres argentinas

El cuento de la criada no solo se ha convertido en una de las series más aclamas de los últimos años sino que el mensaje que transmite, ha tenido una gran transcendencia para muchas mujeres y activistas en diferentes partes del mundo.

Si hace hace unos meses la ficción inspiró a un grupo de mujeres en Irlanda, en su lucha por el referéndum a favor del aborto, ahora le ha tocado el turno a Argentina.

El icónico vestuario rojo de la serie ha inspirado a parte del movimiento feminista, que acudió al Parlamento argentino para manifestarse a favor de la legislación del aborto, además de llevar el pañuelo verde símbolo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

A pesar del movimiento, el Senado de Argentina ha rechazado este cambio y el aborto continuará siendo ilegal por 38 votos en contra.

Pro-abortion Argentina activists - feminists dressed to represent the fear-mongering dystopian The Handmaid's Tale. pic.twitter.com/3kjNZVaol0