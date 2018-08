Un actor de 'Juego de Tronos' confirma que no participará en la octava temporada Ecoteuve.es 5/08/2018 - 15:30 0 Comentarios

Desgraciadamente ha tenido que cesar su trabajo en la ficción

Ya queda menos para el regreso de Juego de Tronos, a mediados de 2019 se estrenará la esperada octava temporada. Algunos de los actores han dado pistas sobre lo que pasará con sus personajes y otros han dejado claro su desaparición definitiva.

Es el caso de Mark Gatis que ha tenido que confirmar que no regresará a la serie ni para despedirse. El actor ha confirmado en una entrevista con Shortlist que no volverá a interpretar el personaje de Tycho Nestoris aun así se siente optimista con el futuro del mismo: "No participo, así que supongo que sobrevivo", confesó. Luego añadió que quizás "mencionen de pasada que un dragón ha mordido mi cabeza fuera de la pantalla o algo así".

Recordemos que en esta última temporada Tycho Nestoris ha tenido varias reuniones con Cersei puesto que era el encargado del Banco de hierro. Todo ello para conpincharse en contra de Daenerys Targaryen.

