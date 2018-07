Netflix lanza las primeras imágenes de Michael Peña y Diego Luna como protagonistas 'Narcos: México' Ecoteuve.es 18/07/2018 - 15:15 0 Comentarios

La nueva temporada de la serie también cuenta con el actor español Ernesto Alterio

La ficción estará disponible en la plataforma de streaming en el último trimestre de 2018

Narcos deja Colombia, donde ha estado durante tres temporadas, y llega a México. Netflix estrenará en el último trimestre de 2018 la nueva temporada de la serie que llega con dos nuevos protagonistas, Michael Peña y Diego Luna, y rebautizada como Narcos: México.

La serie explorará los orígenes de la actual lucha contra la droga, empezando en una época donde el mundo del narcotráfico mexicano era una estructura desorganizada de productores y traficantes independientes.

La serie mostrará el nacimiento del cártel de Guadalajara en los años 80, cuando Félix Gallardo (Diego Luna) toma el mando, unificando a los traficantes para construir un imperio.

Cuando el agente de la DEA, Kiki Camarena (Michael Peña), se traslada con su mujer y su hijo pequeño de California a Guadalajara para asumir un nuevo cargo, enseguida se da cuenta de que su tarea será más desafiante de lo que jamás hubiera imaginado. A medida que Kiki va recopilando información sobre Félix y se involucra más en su caso, se desarrollan una serie de acontecimientos que afectarán al tráfico de drogas y a la guerra contra las mismas en los años venideros.

Narcos: México es una producción de Gaumont Television para Netflix. Eric Newman es el Productor ejecutivo y showrunner. José Padilha, Doug Miro y Carlo Bernard son los productores ejecutivos de la serie.

Los personajes

Michael Peña interpretará a Kiki Camarena, un hombre de familia y agente encubierto de la DEA que obtuvo una valiosa información a través de una serie de informantes del círculo cercano de Félix y su recién creado Cártel de Guadalajara, pero rápidamente se siente sobrepasado al darse cuenta que había subestimado por completo el sofisticado sistema de Gallardo.

Diego Luna interpretará a Miguel Ángel Félix Gallardo (Felix), el líder del cártel de Guadalajara, uno de los narcotraficantes más importantes en la historia de México y el fundador del tráfico de drogas en México como lo conocemos hoy en día. Silencioso pero audaz, enigmático pero de mente aguda, aparenta ser un líder benévolo, leal a sus amigos, asociados y empleados, pero su ambición se antepone a todo lo demás.

El actor español Ernesto Alterio (Las chicas del cable) interpretará a Salvador Osuna Nava, Director del DFS (el equivalente mexicano de la CIA). Conocidos a menudo como "traficantes con una insignia", el DFS tiene licencia para hacer lo que quiera en México. Félix apoya al director de la DFS, Nazar, en la búsqueda de consolidar el narcotráfico mexicano.

Reparto completo

Aaron Staton (Mad Men) como Butch Sears

Alejandro Edda (Fear the Walking Dead) como Joaquín "Chapo" Guzmán

Alfonso Dosal (Házlo como hombre) como Benjamín Arellano Félix

Alyssa Diaz (Ray Donovan, The Rookie) como Mika Camarena

Clark Freeman (We Go On) como Ed Heath

Fermín Martinez (Lady of Steel) como Juan José Esparragoza Moreno ("El Azul")

Fernanda Urrejola (Bala Loca) como María Elvira

Gerardo Taracena (Apocalypto) como Pablo Acosta

Gorka Lasaosa (Brain Drain) como Héctor Palma

Guillermo Villegas (Sin Nombre) como Sammy Álvarez

Horacio García Rojas (Texas Rising) como Tomás Morlet

Jackie Earle Haley (Watchmen, Little Children) como Jim Ferguson

Joaquín Cosío (007: Quantum) como Don Neto (Ernesto-Fonseca Carrillo)

José María Yazpik (Narcos) repite su personaje como Amado Carrillo Fuentes

Lenny Jacobson (Nurse Jackie) como Roger Knapp

Manuel Masalva (Mi corazón es tuyo) como Ramón Arellano Félix

Matt Letscher (Scandal, The Flash) como James Kuykendall

Tenoch Huerta (Sin Nombre) como Rafael Caro Quintero

Teresa Ruiz (Aquí en la tierra) como Isabella Bautista

Tessa Ia (The Burning Plain) como Sofía Conesa

Yul Vázquez (The Looming Tower, Magic City) como John Gavin

