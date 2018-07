'Stranger Things' anuncia en una polémica promo la fecha de estreno de su tercera temporada Ecoteuve.es 17/07/2018 - 11:53 0 Comentarios

Los nuevos episodios de la exitosa serie de Netflix no llegarán hasta el verano de 2019

Malas noticias para los fans de Stranger Things. Netflix lanzó este lunes un teaser a través de las redes sociales en el que se deja entrever que habrá que esperar hasta el verano de 2019 para ver la tercera temporada de la serie.

El canal de streaming ha dado la noticia de manera subliminal, ya que el avance se ha dado a través de anuncio televisivo en el que se informa de la apertura de un nuevo y ochentero centro comercial en Hawkins (ciudad en la que se desarrolla la ficción).

En la promo, aparecen Joe Keery (Steve) y Maya Hawke (hija de Uma Thurman e Ethan Hawke) como dependientes de una tienda de helados. Además, se ha podido saber que Erica (Priah Ferguson), hermana de Lucas, tendrá más protagonismo en los nuevos capítulos de la serie.

El anuncio lanzado en Twitter termina con un "Coming next summer!" (Apertura el próximo verano) que anticipa que en esta ocasión, no habrá que esperar hasta Halloween para ver la nueva temporada de la ficción, sino hasta el verano de 2019. La noticia no ha gustado nada a los fans de Stranger Things, que contaban con ver las nuevas entregas de la serie antes de que terminara el año.

