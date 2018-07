Brays Efe (Paquita Salas): "Hay que estar muy loco para que un photocall te cambie la vida" Adrián Ruiz 16/07/2018 - 8:49 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al protagonista de la popular serie de Netflix

Brays Efe protagoniza Paquita Salas, una de las joyas de Netflix cuya segunda temporada se lanzó hace unas semanas. El actor habla para ECOTEUVE.ES sobre el éxito de la serie, su futuro en la ficción y su nuevo proyecto en televisión como concursante de Tu cara me suena.

¿Cómo recibió la noticia de que Paquita Salas saltaba a Netflix?

Pues soy muy amigo de Los Javis y he sido consciente del proceso. El shock fue el día del estreno, porque me acordé del lanzamiento de la temporada anterior, que fue totalmente diferente. Ahora nos van a ver de golpe en 190 países y es una locura. No soy muy consciente.

En la calle, ¿le llaman más Brays Efe o Paquita?

Pues me llaman más Brays, aunque alguna vez sí que me gritan '¡Paquita!'. En general, la gente se sabe mi nombre, aunque tampoco es que me reconozcan tantísimo. Últimamente más. De hecho, estaba en el Sónar viendo a Rosalía y hubo un momento en el que pensé que me iba a tener que ir. Me podría haber puesto yo a cantar flamenco perfectamente (Ríe).

¿Qué sintió al ver que su imagen empapeló toda la parada de Metro de Chueca como acción publicitaria de Netflix?

Fue bastante shock, porque vi las fotos y pensé: 'Buah, no voy a ir'. Y dos días después cogí el metro y me planté allí y flipé. Es más grande de lo que pensaba, está empapelada toda la estación de verdad. Me pareció sobre todo una gran oportunidad para Paquita Salas. Estoy muy contento con la serie y todo lo que sea que la vea más gente, yo encantado.

¿Cómo ha vivido el viaje más dramático que hace Paquita Salas en esta segunda temporada?

Para Paquita es más oscura, aunque la primera temporada también era bastante dramática. Quizá el tono era un pelín más ligero y quizá se hace ahora más énfasis en lo oscuro. Lo he vivido más o menos como la anterior, aunque en esta temporada sí siento que Paquita toca fondo de verdad. Espero que ya no vaya más abajo (Ríe). Para mí, ha sido una gran oportunidad y he disfrutado mucho haciéndolo. Y esto de tener más tiempo ha sido más guay. La primera se hizo en ocho días, ésta en tres semanas. Es casi el triple de tiempo y se trabaja todo muchísimo más.

¿Con qué escena conectó más con Paquita en esta nueva tanda de episodios?

Una de mis escenas favoritas es la que tengo con Secun de la Rosa en el capítulo 4. Casi no digo nada, tenía sólo que escuchar. Pero me divertí mucho haciéndola y sentí que me salía todo lo que quería hacer. A la vez, la viví mucho de verdad y me emocionaba de verdad mientras la hacía.

Esta serie ha hecho que tenga un gran número de seguidores en redes sociales. ¿Cómo se vive sabiendo que todo lo que diga va a tener un impacto?

No vivo con mucha consciencia de eso, la verdad. Hace poco sí que puse una cosa sobre el fútbol y tuve mucho comentario negativo y me sorprendió. Pero no vivo consciente de ello. Es como que todo lo que ha cambiado, cambia fuera, yo no siento que haya nada especialmente diferente en mi vida. Vivo en la misma casa que antes, hago todas las tareas de casa los domingos... Sí que ha nivel laboral he tenido más oportunidades, pero no me siento nada influyente. De hecho, ¡no estoy en la lista de los 50 maricones y bolleras más influyentes! (Ríe) Así que tan influyente no soy.

¿Cómo es la vida de un actor tras llegar de un photocall y cerrar las puertas de su casa?

Los photocalls tampoco son tan raros. La primera vez que hice uno, estaba aterrorizado. Decía: 'Madre mía, cómo funciona esto'. Y al final es ponerte de pie en un sitio y te hacen una foto. Hay que estar muy loco para que un photocall te cambie la vida.

¿Cómo ha sido conocer gracias a Paquita Salas a los grandes iconos televisivos de su infancia?

Increíble. Por ejemplo, me pasó con Ana Obregón. Su episodio fue el que escribí yo. Y fue como hacerle un regalo al Brays adolescente que se iba a la cama tras ver Ana y los 7. Fue súper guay porque lo escribes en un papel y luego pasa. Es como magia. Ana es una tipa encantadora, divertidísima, adorable y súper trabajadora. Mola mucho. Y también, te ves en la misma sala, disfrazado de señora, con Andrés Pajares, Miriam Díaz Aroca, Secun de la Rosa y la niña de Verano 1993 y piensas: '¿Qué coño está pasando aquí?' '¿Estamos locos?' (Ríe).

No es habitual ver en España a un gay protagonizando una serie y, mucho menos, haciendo de señora. ¿Están cambiando las cosas?

En eso no creo que sea un paso adelante. Es un paso adelante el hecho de que represente a una mujer de más de 50 años. Aunque sea un chico el que lo haga. La serie va sobre aspiraciones y sueños de mujeres, que no tienen que ver con los hombres, sino con la realización personal y laboral. Pero realmente, al final tengo una trama tan compleja y soy protagonista porque hago de señora, no sé si hubiera tenido una oportunidad si el personaje fuera un hombre gay.

Pero como actor, es una oportunidad para usted a nivel profesional, ¿no?

Eso desde luego. Pero una oportunidad mía personal no es una oportunidad para el colectivo. Esto lo explica muy bien Leticia Dolera y a mí me encanta: 'Es más importante el relato cultural que las consecuciones personales'. A veces, nos centramos mucho en celebrar el hito de que hay, por ejemplo, cinco mujeres nominadas a Mejor Directora, pero que todas las películas que dirigieran fueran historias sobre hombres. Es más importante que haya cinco historias sobre mujeres que inspiren a otras mujeres, aunque estén dirigidas por hombres. Obviamente, que haya más directoras provocará que salgan más historias sobre mujeres porque al final cada uno habla de lo que conoce y le afecta.

Desde la visión de representante de su personaje, ¿qué falta en la tele?

La televisión en abierto tiene el problema de que las comedias sean muy largas. Desde que se estrenó Paquita, se me acercan muchos guionistas a decirme que les da envidia que podamos hacer episodios de 30 minutos. Las comedias de 30 minutos son mejores. Si La que se avecina durara 30 minutos, serían la mitad de personajes, estarían los mejores chistes... La trama estirada, sea cual sea, siempre sufre. Acortar los capítulos repercute en la libertad creativa y en estar más al servicio de la idea y no de que la idea sea el producto. También faltan más puntos de vistas diferentes. Si salen siete series nuevas y todas son sobre hombres de 35 a 45 años, pues qué pereza. Aunque sea, dos de ellas deberían mostrar mundos diferentes. Por ejemplo, que la protagonicen niños o que sea de animación. Hace falta más diversidad y más diversidad se consigue contratando a gente más diversa.

Ha grabado sketches con Amaia y Alfred o con los niños de Stranger Things. ¿Con qué otros famosos le gustaría rodar una de estas piezas?

Paquita debería hacer una promo con The Crown, que ahora la va a protagonizar Olivia Colman, que me parece lo más. La reina debería invitar a Paquita a tomar té en el Buckingham. Y si no, estaría muy guay Paquita y Las Chicas del Cable.

Paquita Salas se ha convertido en todo un fenómeno social. ¿Siente que está haciendo historia en la ficción televisiva?

(Piensa) No lo sé... No lo siento así, la verdad. Sé que hay cosas buenas de la serie, como que un grupo de gente joven haya conseguido que una serie esté en Netflix, que de la nada se haya llegado hasta aquí, que dure 30 minutos siendo una comedia, cosas del humor radicales que no se hacían... pero hacer historia no es algo que se pueda saber en el momento. Uno no sabe tampoco lo que va a convertirse en un recuerdo a lo largo de su vida, hay que dejar pasar un poco de tiempo. Ojalá estemos haciendo historia.

Al menos podemos decir que la serie hace una oda al pasado de la televisión en España, ¿no?

Eso sí. Esta temporada además es súper melancólica. Se va al pasado, hay mucho flashback y eso forma parte de la línea de la serie, ver que Paquita era esa señora tan triunfadora en aquel momento.

¿Cual diría que es el mensaje real que hay detrás de la serie?

Yo creo que cada temporada se centra en un mensaje diferente. Esta segunda tanda, el mensaje es que a veces rendirse está bien. Si ves que constantemente estás golpeando tu cabeza contra un muro, existe un gran poder en el hecho de decidir parar. Parece que rendirse es fracasar y yo creo que puede ser también ganar. Hay un gran poder en esa escena de Paquita llevando la caja con sus recuerdos a la basura. Es decir un 'ya está'.

¿Y alguna vez Brays Efe se ha rendido?

Pues creo que igual no, ¿eh? Ríe. Alguna cosa sí he dejado de hacer, pero rendirse tampoco es algo para siempre. A lo mejor es un 'no es el momento'. Yo he intentado dirigir y escribir y un poco me he rendido, pero lo he aplazado. (Ríe). ¡Ahora vuelvo!

Le ha cogido el gusto a la caracterización y le veremos como concursante de Tu cara me suena. ¿Le da vértigo este nuevo proyecto?

Un poco de vértigo hay, porque es un programa que requiere de muchísimo trabajo y muchísima dedicación. Antes de que empiece, grabaré la tercera temporada de Paquita. Llegaré un poco justo, pero tengo muchas ganas y creo que me lo voy a pasar muy bien.

¿Es un buen imitador?

No sé si soy un buen imitador, pero lo voy a intentar con todas mis herramientas. Creo que depende de los personajes que te toquen. A veces es más importante capturar la esencia y los gestos, más allá de la parte musical. Tampoco soy cantante, pero lo de Soraya no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Soraya.

¿Tiene miedo a que se le encasille por Paquita Salas?

Se me puede encasillar de dos formas con Paquita. Una sería que me llamaran de otra serie para hacer de señora, que no va a suceder. Me han llamado varias veces después de Paquita y ya he dicho que no. Sería como un plagio, sería muy raro. Y el otro modo es que me llamen para hacer personajes que se parezcan al de Paquita. Pues ojalá. Ojalá me dieran tantos protagonistas a los que le sucedan todo este tipo de cosas.

¿Ha sonado mucho el teléfono desde que das vida a Paquita?

Realmente, tampoco he recibido tantas llamadas. Creo que os sorprenderíais si os digo cuántas. También todo esto es un proceso. Hago esta serie, Tu cara me suena, y soy feliz y afortunado. Pero tampoco me llaman tanto, así que si alguien se piensa que me están llamando para muchas cosas que sepa que no. A partir de febrero, tengo tiempo libre.

