Telecinco estrena 'The Good Doctor', con un joven cirujano con autismo como protagonista Ecoteuve.es 14/07/2018 - 11:30 0 Comentarios

La ficción ha sido un éxito en Estados Unidos y ahora llega a nuestras pantallas

"Siempre intenta ver lo mejor en la gente. No es cínico y no juzga", así define el actor británico Freddie Highmore (Empire Award al Mejor Actor Revelación por Descubriendo Nunca Jamás en 2005) a Shaun Murphy, el personaje central que encarna en The Good Doctor, serie revelación de la temporada en Estados Unidos, que Telecinco estrenará el próximo lunes 16 de julio (22:00 h). David Shore, creador de House, es el guionista y productor ejecutivo de esta ficción hospitalaria que tiene como principal protagonista a un joven cirujano con autismo y síndrome de savant, al que la crítica estadounidense define como "un antihéroe que no tiene ningún lado oscuro ni está atravesando una crisis personal".

Antonia Thomas (Misfits), Nicholas Gonzalez (Pequeñas mentirosas), Chuku Modu (Juego de tronos), Beau Garrett (TRON: Legacy), Hill Harper (C.S.I. Nueva York), Richard Schiff (Premio Emmy al Mejor Actor Secundario de Serie Dramática por El ala oeste de la Casa Blanca en 2000) y Tamlyn Tomita (Héroes) completan el elenco artístico de esta ficción que, junto a Shore, cuenta en su producción ejecutiva con Daniel Dae Kim, el enigmático Jin de Perdidos y protagonista de Hawai 5.0, que adquirió los derechos de la aclamada y homónima serie surcoreana y llevó a buen puerto esta adaptación estadounidense.

Tras cautivar a la crítica y al público internacional, The Good Doctor, que en su palmarés cuenta con una nominación al Globo de Oro al Mejor Actor de Serie Dramática (Shaun Murphy) en 2018, está rodada íntegramente en Vancouver y diversos enclaves de la Columbia Británica canadiense. La ficción ha sido renovada por una segunda temporada por la cadena norteamericana ABC.

La serie revelación de la temporada en Estados Unidos

Estrenada en Estados Unidos el pasado 25 de septiembre, The Good Doctor congregó a 11,8 millones de espectadores en su debut, liderando su franja de emisión y convirtiéndose en el mejor estreno de una serie dramática para la cadena ABC en los últimos tres años.

Además, en los siete días posteriores a la emisión de su primer capítulo pulverizó todos los registros de timeshift en los Estados Unidos, erigiéndose en el espacio televisivo que más público ha incorporado a su emisión lineal en la historia con más de 7,7 millones de nuevos espectadores. Superó al reality Survivor,que ostentaba hasta entonces el récord anterior y sumó en una semana más de 19 millones de espectadores.

Aprender y ayudar a sus pacientes

Es joven, superdotado y brillante en su trabajo. Y también autista y con síndrome de savant. Procedente de Wyoming, el doctor Shaun Murphy llega a California para unirse como cirujano pediátrico a la plantilla médica de un gran hospital con un doble objetivo en mente: aprender y ayudar a sus pacientes. Sus portentosas habilidades médicas y su extraordinaria memoria le permitirán afrontar con éxito extrañas enfermedades y diagnósticos imposibles, refutando el escepticismo y las reticencias iniciales de sus colegas y suscitando incluso algunos celos profesionales.

Una actriz porno adolescente, un niño africano gravemente enfermo, un adolescente que requiere una operación quirúrgica para sonreír por primera vez en su vida y un feto cuya vida y la de su madre se ven amenazadas por un tumor serán algunos de los pacientes del doctor Murphy, que llevará a cabo complejas cirugías cardiacas, oncológicas y de trasplantes para salvarles la vida.

Cuadro médico y dirigentes del Hospital St. Bonaventure

Shaun Murphy (Freddie Highmore)

Solo e incapaz de conectar con los que le rodean, Shaun Murphy deja atrás su apacible y sosegada vida en una pequeña localidad para incorporarse a la unidad quirúrgica del prestigioso Hospital St. Bonaventure. Mientras se acostumbra a su nuevo entorno, el facultativo tendrá que trabajar más que nunca para contrarrestar los prejuicios de sus colegas y demostrarles que sus brillantes dotes médicas salvarán vidas.

Claire Browne (Antonia Thomas)

Amable y bondadosa, Claire Browne es residente de Cirugía del Hospital St. Bonaventure. Su inteligencia emocional y rapidez mental le han permitido ganarse el respeto de sus compañeros y del doctor Melendez y le llevarán a mantener una conexión especial con Shaun.

Neil Melendez (Nicholas Gonzalez)

Perfeccionista, brillante y sumamente cualificado: así es el doctor Neil Melendez, experto cirujano cardiotorácico del hospital encargado de supervisar el aprendizaje y desempeño de los nuevos residentes de Cirugía. A medida que se suceden los aciertos en los diagnósticos del doctor Murphy, Neil comenzará a respetar a Shaun y le permitirá trabajar junto a él en complejas intervenciones quirúrgicas.

Jared Kalu (Chuku Modu)

Nacido en el seno de una adinerada familia británica, Jared Kalu, residente de cirugía, decidió estudiar Medicina en contra de los deseos paternos. A pesar de su gran estatura, es un hombre vulnerable e incapaz de controlar sus emociones e instinto de protección.

Jessica Preston (Beau Garrett)

La abogada y vicepresidenta de Gestión de Riesgo del hospital, Jessica Preston, es una mujer que se toma su trabajo muy en serio y que está decidida a demostrar a todos que es algo más que la nieta del fundador del Hospital St. Bonaventure.

Marcus Andrews (Hill Harper)

El egocéntrico, riguroso y exigente doctor Marcus Andrews, jefe de Cirugía y miembro de la junta del hospital, sueña con convertirse en el director del centro. Aunque en principio desconfía de Shaun, el talento y la impecable labor del joven cirujano le harán cambiar de idea.

Aaron Glassman (Richard Schiff)

"Este hospital será un lugar mejor con él". Con esta rotunda afirmación sobre el doctor Murphy, el doctor Aaron Glassman, director del St. Bonaventure, se alza como el gran defensor del joven cirujano. Desafiando los reparos y prejuicios de la junta directiva y del personal del hospital decide contar con el doctor Murphy en su equipo.

Allegra Aoki (Tamlyn Tomita)

Asegurarse de que el hospital siga siendo rentable mientras la plantilla médica salva vidas a diario es el principal cometido de Allegra Aoki, la inteligente vicepresidenta de la fundación que controla el St. Bonaventure.

En el primer capítulo de 'The Good Doctor'

Desconociendo la polémica que ha suscitado su fichaje, el doctor Shaun Murphy llega a la ciudad californiana de San José para incorporarse a la plantilla del Hospital St. Bonaventure como nuevo residente quirúrgico. En el aeropuerto, el joven cirujano ve

cómo un cristal lacera la yugular de un niño de ocho años y observa que el doctor que está atendiendo al pequeño ha cometido un grave error, por lo que decide ayudarle. Cuando Shaun percibe otros signos que amenazan la vida del chico, se ve obligado a realizar una intervención quirúrgica improvisada antes de acompañarlo al hospital.

PUBLICIDAD