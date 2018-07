Netflix lanza el tráiler oficial de la sexta temporada de 'Orange is the new black' Ecoteuve.es 20:01 - 9/07/2018 0 Comentarios

La plataforma de streaming estrena el próximo 27 de julio los nuevos capítulos de la aclamada serie

Netflix calienta motores con el lanzamiento del primer tráiler de la sexta temporada de Orange is the new black, una de sus serie estrellas. El próximo 27 de julio, la plataforma estrenará los nuevos capítulos de la aclamada ficción.

Tras el gran motín con el que se despidió la quinta temporada, en el que las presas eran divididas en dos grupos y trasladadas a un nuevo destino, el futuro de las reclusas queda en el aire.

Por tanto, en la sexta temporada habrá nuevas presas en dos centros penitenciarios distintos formando nuevos bandos rivales.

