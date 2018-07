Enésimo golpe a 'La Verdad': Telecinco vuelve a cambiar la serie de día ante posibles retrasos por el Mundial Ecoteuve.es 9/07/2018 - 11:08 2 Comentarios

La cadena no emitió el pasado martes la ficción por la prórroga y penaltis del Colombia - Inglaterra

Nuevo golpe a La Verdad. Telecinco ha decidido realizar un nuevo movimiento en su parrilla que afecta a la serie protagonizada por Elena Rivera, Jon Kortajarena y Lidia Bosch. La cadena ha anunciado que volverá a cambiar su día de emisión para evitar posibles retrasos por el Mundial de Rusia de 2018.

El pasado martes, los fans de la ficción ponían el grito en el cielo al ver que Telecinco decidía levantar por sorpresa La Verdad después de que el encuentro de Octavos de Final entre Colombia e Inglaterra se prolongara a la prórroga y los posteriores penaltis. El partido concluyó a las 22.54 y la cadena decidió continuar con el postpartido para 'proteger' a la serie.

Este movimiento enfadó incluso al propio Jon Kortajarena, que mostraba su malestar en redes sociales. "Yo ya me rindo, esto es muy fuerte. Lo siento mucho, no sé qué es lo que pasa y no sé por qué nos han dicho que la promocionemos hoy", afirmó el actor en su cuenta oficial de Instagram.

Ahora, La Verdad espera su reubicación en la programación de Telecinco y la cadena no ha confirmado aun qué día emitirá los dos últimos episodios antes de su parón veraniego. De esta forma, Mediaset se reserva así sus ocho últimos episodios para la próxima temporada.

.@laverdadserie cambia de día de emisión para evitar los posibles retrasos por las semifinales del Mundial de Fútbol. Os informaremos en breve de su nueva ubicación! — Mediaset España (@mediasetcom) 8 de julio de 2018

