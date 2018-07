Elena Furiase, sobre la polémica de Paula Echevarría con los gitanos: "No es el comentario más acertado" Ecoteuve.es 5/07/2018 - 14:02 0 Comentarios

La actriz se moja sobre el asunto pero asegura que "no cree que lo hiciera con maldad"

Paula Echevarría se ha colocado en el centro de la polémica después de que hiciera unas desafortunadas declaraciones en las que aseguraba que medirse con Dulceida como 'it girl' "es como comparar a Dios con un gitano".

Esta reprobable expresión le ha costado más de un quebradero de cabeza a la actriz, que sufría hace unos días la dura crítica de Joaquín Cortés. El bailaor fue uno de los rostros famosos que antes se posicionó contra la asturiana: "Esto no se arregla con un lo siento. De verdad, qué mal gusto, qué poca categoría y qué poca vergüenza. Con personas como tú se ve la cultura en este país", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Elena Furiase, de ascendencia gitana, censura las palabras de la actriz, pero se ha mostrado más comprensiva con su compañera: "No es el comentario más acertado, pero no creo que Paula lo hiciera con ningún tipo de maldad. Yo tengo mi parte gitana y no creo que ella tenga nada en contra de los gitanos", ha declarado en palabras a Diez Minutos.

