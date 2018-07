Antena 3 toma la iniciativa en ficción con un movimiento sorpresa: todas sus series durarán 50 minutos David Saiz 5/07/2018 - 10:47 1 Comentario

La cadena rebaja en 20 minutos el metraje de sus productos y su prime time acabará a las 00.00

"Es una demanda del público y de los creadores; haremos mejores series y las exportaremos más"

"Creemos que el resto de operadores van a tener que seguir nuestra estela"

Había un 'melón' en la televisión que nadie se atrevía a abrir: la duración de las series españolas. Hasta ahora. Atresmedia ha sorprendido con un movimiento sorpresa que puede marcar un punto de inflexión en la industria: todas sus producciones serán de 50 minutos, 20 menos de lo habitual, según ha anunciado el grupo en un encuentro con los medios al que ha asistido ECOTEUVE.ES.

"Nos arriesgamos porque es el momento de hacerlo. Y damos el paso porque es una demanda de los creadores y del público, que cada vez es más exigente y más culto a nivel audiovisual", explica Carlos Fernández, director de Contenidos de Atresmedia. La exportación de las series -fuera de España el formato estándar son los 50 minutos- "no ha sido determinante" pero también ha jugado un papel importante para tomar esta decisión. "Ahora se lo vamos a poner más fácil a los compradores".

Está por ver si este movimiento de Atresmedia será imitado por otros operadores. "Estamos seguros de que vamos a contar con el apoyo del sector y creemos que va a obligar al resto a responder. Van a tener que seguir nuestra estela", asegura Fernández. "En las series de 70 minutos hay contenidos prescindibles y el espectador cada vez es más consciente de ello", señala el directivo."Ahora, eso sí, hay que hacer bien las cosas, porque en 50 minutos se pueden crear cosas excelentes, pero también una castaña".

La catedral del mar, con 8 capítulos de 50 minutos cada uno, ha sido el termómetro que ha animado a Atresmedia a atreverse con esta vieja reivindicación de los productores y de parte de la audiencia. "Los espectadores lo han recibido bien".

Estas nueva estrategia comportará cambios en la parrilla de Antena 3. El rime time seguirá empezando a la misma hora (23.40), después de El Hormiguero, pero acabará antes. "Los días que haya ficción, las series terminarán a las 00.00".

Los cambios, sin embargo, no se verán en parrilla hasta enero de 2019, cuando entre en emisión las primeras ficciones con este formato de 50 minutos. La nueva temporada de Allí abajo, por ejemplo, tendrá este metraje, pero no así otros títulos que están pendientes de estreno pero que ya se han grabados, como Matadero o Presunto culpable. Tampoco Toy Boy, que está concebida de inicio para 70 minutos.

Aunque la oferta del prime time acabará antes, la cadena descarta invertir en late night. Esta franja seguirá ocupada por cine, especiales sobre series o reposiciones, como hasta ahora. "Asumimos que nos quedamos con 20 minutos menos de contenido y que acabamos el prime time antes, pero no vamos a apostar por otros productos en late night", afirma Fernández.

Que la serie estrella de la cadena dure menos y no se alargue más allá de la medianoche -es cuando el consumo baja- tiene un peligro para el dato de audiencia. El share bajará al no poder rascar décimas en el late night, cuando hay menos competencia. "Hemos hecho el cálculo de lo que va a suponer, pero no lo vamos a decir". En cualquier caso, "es asumible". "Nosotros nunca pensamos en que esto redunde en menos facturación, al contrario", analiza Fernández. Además, hay que recordar que el hecho de condensar a los espectadores de una serie en menos tiempo hará que el dato de los 'millones' de espectadores sea mayor y probablemente sea por ahí por donde se pueda rentabilizar.

La medida ya ha sido anunciada a algunos productores que trabajan con Atresmedia. "La primera reacción ha sido de dar saltos de alegría", explica Sonia Martínez, responsable de Ficción del grupo. "Hubo una persona que incluso lloró", recuerda la directiva, al ver que se cumplía una de las demandas más repetidas de los productores españoles. "Ahora ya no tienen excusa y algunos reconocen que da miedito".

