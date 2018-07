Los fans de 'La verdad' se enfadan con Telecinco por cancelar el penúltimo capítulo por culpa del Mundial

Tremendo enfado de los fans de La Verdad con Telecinco tras quedarse sin el episodio que estaba previsto emitir este martes por la noche. La prórroga y los penaltis del partido Colombia-Inglaterra en el Mundial alargaron el tiempo dedicado al encuentro y esto provocó que la cadena decidiera suprimir la serie.

"La parrilla se ha visto alterada por la duración del partido, motivo por el cual no se emitirá el capítulo de La Verdad en Telecinco. Informaremos lo antes posible de su próxima emisión y lamentamos las molestias a los seguidores de la serie", dijo la cadena a las 23.50.

Telecinco tenía previsto emitir el penúltimo capítulo de la primera parte de La Verdad al término del encuentro. Sin embargo, el partido se alargó, primero con la prórroga y, después, con los penaltis.

A las 22.54, una hora después de lo previsto, comenzó el espacio El mundial se juega en Mediaset, con J.J.Santos, que terminó a las 00.00.

Casi una hora después de la programada emisión del #LaVerdad7 , Telecinco no da señales alguna de la serie (ni justificación) y sigue con el post del #Rusia2018 Y luego las cadenas privadas se quejarán de que las series no triunfan. NO triunfan por sus nefastas estrategias.

Mira qué haya que retrasar la serie 10 minutos por el partido, vale. Pero que me pongan esta gilipollez de resumen sobre el nuevo entrenador de no se qué y la carta de no se quién, pues mira me parece una falta de respeto inmensa a los seguidores de #LaVerdad7.