Se filtran las imágenes del 'fiestón' de fin de rodaje de 'Juego de Tronos' con Jon Snow haciendo de DJ

El final de Juego de Tronos está cada vez más cerca. La serie, que llegará a su desenlace en 2019 con el estreno de sus últimos seis episodios, se encuentra grabando estos días en Belfast algunas de las escenas que pondrán el broche de oro a una ficción que ya hecho historia en la televisión. Para celebrarlo, HBO ha organizado en la ciudad británica una fiesta de fin de rodaje a la que acudió prácticamente todo su elenco.

El evento tuvo entre los asistentes algunos de los actores protagonistas, como Kit Harington (Jon Nieve) y Emilia Clarke (Daenerys), pero también contó con la presencia de algunas estrellas que no participan en la serie. Es el caso de Jamie Dornan, protagonista de Cincuenta sombras de Grey.

Pero no fueron los únicos, a través de las redes sociales, se fueron filtrando las imágenes de la fiesta a la que también acudieron Pilou Asbæk (Euron Greyjoy), Jacob Anderson (Grey Worm), Hannah Murray (Gilly), Isaac Hempstead Wright (Bran Stark), Ben Crompton (Dolorous Edd), John Bradley (Samwell Tarly), Iain Glen (Jorah Mormont), Alfie Allen (Theon Greyjoy) y Nathalie Emmanuel (Missandei).

La celebración estuvo presidida por los showrunners de Juego de Tronos David Benioff y Dan Weiss, que se subieron al escenario del local para lanzar un discurso de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que la serie se haya convertido en todo un fenómeno social.

Durante la fiesta, Kit Harington (Jon Snow), que contrajo matrimonio hace apenas unos días con su compañera de reparto Rose Leslie (Ygritte), se hizo con los mandos de la música ejerciendo de DJ, tal y como se puede comprobar en un vídeo difundido a través de las redes por uno de los asistentes. El actor pudo hacer sombra a la banda Snow Patrol, que también fue una de las encargadas de amenizar la velada.

A pesar de esta celebración, al equipo de Juego de Tronos le falta dar los últimos coletazos en el rodaje de su octava temporada. Y es que aunque la mayor parte del elenco ya ha terminado de grabar todas sus escenas, algunos actores aun continuarán filmando algunas secuencias finales a lo largo de esta semana.

