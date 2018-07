Andrés Velencoso, el nuevo villano de 'Velvet Colección': "Llego para poner patas arriba las galerías" Marco Almodóvar 3/07/2018 - 12:28 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al actor, el fichaje de la serie de Movistar+

El intérprete, que viene de trabajar para Netflix con Edha, da vida a un embajador iraní

"En Argentina y hasta en Australia hablan de Velvet; tiene una proyección brutal"; dice

Velvet Colección tiene un nuevo villano. Andrés Velencosopondrá "patas arriba" las galerías interpretando al embajador iraní Omar Ahmadi. Aunque su objetivo es encargar el vestido de coronación de Farah Diba, este hombre oscuro hará negocios como Godó (Imanol Arias) y filtreará con Clara (Marta Hazas).

"Este personaje habla del uso de poder", afirma el actor y modelo a ECOTEUVE.ES, que se ha inspirado en el lenguaje no verbal que utiliza Jude Law en The Young Pope. Sin embargo, Omar no tendrá acento iraní aunque a él le hubiera gustado.

Velencoso, además, reflexiona sobre el diferente trato que tiene una serie en una cadena generalista y en una plataforma de streaming. Hizo B&b para Telecinco,Edha para Netflix y, ahora, Velvet Colección para Movistar. "En las generalistas es un rollo", dice apuntando el maltrato que tuvo B&b: "Estaba destinado al fracaso".

¿Quién es Omar Ahmadi?

Es el malo malísimo que entra en la serie, porque Godó no lo era tanto como se esperaba. Omar viene a poner patas arriba las galerías Velvet. Es el embajador iraní que viene con la excusa de encargar un vestido para Farah Diba [última reina del país oriental], pero también tiene otros planes. El personaje habla del uso de poder, pero también se humaniza con Clara [Marta Hazas].

¿Ha buscado alguna referencia para él?

Físicamente, me gustó la manera de gesticular y hablar que utilizaba Jude Law en la serie de HBO The Young Pope.

¿Cómo le han recibido sus nuevos compañeros?

Marta [Hazas], Javier [Rey], Diego [Martín]... Todos somos de la misma quinta y eso se nota. Si bien es cierto que grabé una semana, paré y estuve cuatro semanas sin volver a hacerlo. Trabajan muy rápido y lo más difícil es coger el tono porque hablan con un castellano un poco antiguo.

¿Va a tener acento iraní?

No. Me hubiera encantado hacerlo pero no daba tiempo físico y, además, se negaron cuando lo propuse. Pero para una serie como Velvet que es un cuento de hadas, poner a Andrés Velencoso con acento iraní hubiera desembocado en un sitio que no nos interesaba.

¿Qué opinión tiene del vestuario que lleva Omar?

Me encanta, además está hecho a medida. Donde Bambú marca la diferencia es en cuidar el vestuario, la estética y la fotografía. Son los que dieron el salto en su día y lo siguen manteniendo con la marca Velvet.

¿Ha aportado algo a su creación?

Quería llevar un anillo y lo otro venia bastante dado. Yo me lo imaginaba diferente porque había leído que los iraníes en esa época vestían como europeos, muy elegantes, pero querían darle el toque oriental. Porque si hubiera aparecido como Mateo...

Como espectador, ¿cómo veía la serie desde fuera?

Yo la seguía al principio y luego empecé a ver su nueva etapa en Movistar. Es una serie que siempre me ha aparecido interesante porque tiene una proyección brutal: en Argentina hablan todo el tiempo de ella y ¡hasta en Australia!

¿La trama de Omar termina esta temporada?

No lo sé. Yo no quiero adelantarme pero los malos tienen un castigo o no y se enamora.

¿Pero continuaría si se lo proponen?

Sí, yo seguiría si me lo ofrecieran.

¿Cómo es trabajar con el gigante de Netflix?

Viajas a otra velocidad. En el mundo latino, donde más se vio Edha, te ponen en otro sitio y, ahora con Velvet, también lo harán. Llevo 6 o 7 años como actor, son palabras mayores. Poco a poco.

Ha trabajado también en canales generalistas, pero ¿una plataforma da más confianza a un actor para que se vea su trabajo?

La emisión de las series en generalistas es un rollo. A mí me pasó con B&b porque, de un golpe, una serie que se veía dijeron que no tenía audiencia... Esperaron un año para estrenar la segunda temporada, pero claro, ¿quién se acordaba de B&b? Estaba destinada al fracaso, indirectamente se la cargaron.

Además, coincidió con el nacimiento de las plataformas. A los actores se nos escapa las razones, nosotros apostamos por un producto que crees que lo van a cuidar, y sucede al contrario. También es cierto que dentro de las plataformas meten empujón a unas series más que otras, por ejemplo, La casa de papel.

¿En que serie de Movistar le gustaría trabajar?

En La zona. A mí me gustó, los actores estaban todos al dedillo y eso me gusta. Ahora, he vuelto a retomar Vikingos.

