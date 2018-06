Imanol Arias opina sobre el polémico despido de Lopetegui: "El Real Madrid no es más importante que la Selección" Marco Almodóvar 13/06/2018 - 17:25 0 Comentarios

En torno al mediodía de este jueves saltaba el bombazo desde Rusia. Luis Rubiales, presidente de la RFEF, hacía oficial la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador de la Roja a 48 horas de su debut en el Mundial frente Portugal. La noticia llegaba hasta el plató de San Sebastián de los Reyes donde se graba la segunda temporada de Velvet Colección y donde sus protagonistas tenían un encuentro con los medios, entre los que se encontraba ECOTEUVE.ES.

"No sé... ¡qué raro cómo se ha hecho! Ha sido muy raro. No sé por qué se hace así. Yo creo que eso afecta", decía con sorpresa y un poco de resignación Imanol Arias. "El Real Madrid no es más importante que la Selección, es decir, no profesionalmente, que un problema que tiene el club se solucione de esa manera... no me gusta. Me parece crear un conflicto. Estamos en un sainete", declaraba el actor.

El intérprete también ha dado su opinión sobre el nombramiento de Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte. "Que sea periodista y haya trabajado en la televisión me da igual", empezaba diciendo. "He visto a ministros con cocientes intelectuales que no saben ni expresarse y a ministros hablar de atentados como verdaderos mamones. Le deseo lo mejor y ojalá lo haga bien".

¿Hubiera aceptado él un cargo político? Imanol niega que se lo hayan propuesto alguna vez y que asumiera esa responsabilidad: "Considero que es muy complicado ahora mismo. Yo no tengo ni Instagram, prefiero vivir de otra manera y estar sano en ese aspecto. Uno a estas edades se cree con tiempo suficiente para deshacer sus entuertos".

En cuanto a Velvet Colección, su personaje, experimenta un cambio en los nuevos capítulos con la llegada de Omar Ahmadi, el embajador de Irán que da vida Andrés Velencoso: "Godó se va a convertir en un caniche y le va a hacer transgredir términos morales y éticos que nunca lo hubiera hecho. Le va a tener acojonado y le va a humanizar. Lo va a convertir en un perro rabioso que busca a un dueño al que envenenar".

Más novedades de la segunda temporada

A la incorporación de Andrés Velencoso se suma también la vuelta de Aitana Sánchez Gijón, a quien los espectadores vieron partir hacia Cuba, que regresa con energías renovadas y la ilusión de liderar su propio negocio tras una renovadora experiencia. También se convierte en fija Marian Álvarez.

Las galerías, convertidas en referencia de la moda en Barcelona, reciben el mayor encargo en la historia de Velvet Colección: el vestido para la coronación de Farah Diba, la reina de Irán. Es el trabajo soñado, de no ser porque el equipo de las galerías va a verse obligado a tratar con Omar Ahmadí (Andrés Velencoso), el embajador iraní. Un hombre de oscuras intenciones dispuesto a todo por llevar a cabo sus deshonestos planes. Este nuevo encargo podrá ser el gran triunfo internacional de Velvet Colección o la ruina de su imagen, según sucedan los acontecimientos...

Mateo (Javier Rey), que vuelve a las galerías para intentar recuperar su relación con Clara (Marta Hazas), pondrá en jaque al embajador iraní, al que conoce bien por una investigación periodística que desarrolló en el pasado y a Sergio (Fernando Guallar) que se ve envuelto en la trama de corrupción que Omar (Andrés Velencoso) lidera.

Es el año 67, una época de grandes cambios en la moda mundial... y en la vida de todos los protagonistas de Velvet Colección: Pedro (Adrián Lastra), Raúl (Asier Etxeandia), Jonás (Llorenç González), Enrique (Diego Martín), Marié (Andrea Duro), Paloma (Marta Torné) y la familia Godó (Imanol Arias y Adriana Ozores), entre otros.

