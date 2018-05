Michelle Jenner, de 'La catedral del mar': "La brecha salarial existe, pero yo intento luchar por lo mío" Marco Almodóvar 8:53 - 30/05/2018 | 05:53 - 30/05/18 0 Comentarios

"Era una época terrible para las mujeres, donde se las trataba como al ganado", reconoce

La actriz graba ahora 'El continental', que cuenta la historia de la primera mujer gangster

De ser una poderosa reina a ser una plebeya más. Michelle Jenner, que había sido la reina Isabel II en la serie de TVE, interpreta ahora a Mar Estanyol, la protagonista de La catedral del mar, serie que Antena 3 adaptó del best seller escrito por Ildefonso Falcones.

La actriz afirma a ECOTEUVE.ES que la serie es "sucia" mostrando la cruda realidad de la mujer en la época. "Se les trataba como al ganado", reconoce Jenner. "Pero no quiere decir que fueran fuertes".

Asimismo, la intérprete, que graba El continental para la pública, reflexiona sobre la brecha salarial que ha sacudido al mundo de la ficción como sucedió en The Crown: "La brecha salarial existe, pero yo intento luchar por lo mío".

¿Por qué ha tardado tanto Antena 3 en estrenar la serie?

Si yo supiera...No tengo ni idea. Yo estaba igual que el público, preguntándome cuándo se iba a estrenar. Supongo que habrá sido cuestión de la cadena para encontrar el momento idóneo.

Pasas a ser de Reina a una plebeya...

Lo que me gusta de mi trabajo es poder hacer cosas distintas e ir cambiando. Esta es una época cercana a la de Isabel, pero Mar Estanyol es todo lo contrario. Es una chica pobre y huérfana que tiene la suerte de cruzarse con Arnau que la acoge como si fuera su hija. Es un personaje con mucha luz en un mundo muy oscuro.

¿Cómo has trabajado el personaje?

Leí la novela hace años y antes de empezar el rodaje. Para mí, lo importante es lo que me hace sentir. Por eso, intenté mostrar lo que me sugería con Jordi Frades y el resto de mis compañeros para sacar adelante a Mar.

La novela se prolonga durante varias décadas. ¿Ha sido difícil trabajar el paso del tiempo?

No. En realidad, ha sido mucho menos el cambio aquí que el realizado en Isabel, que iba de los 14 a los 53 años. En La Catedral, una niña es Mar cuando era pequeña.

¿Estarás acostumbrada a los trajes de época, no?

Al lado de los ropajes que llevaba en la serie de TVE, ponerse la ropa de Mar era como ir en bañador.

¿Has redescubierto algo a nivel histórico?

Yo soy de Barcelona, estaba acostumbrada a dar paseos con mis padres por la catedral. Pero ahora la veo de otra manera. Me fijo en las piedras, que fueron cargadas una a una por personas.

La época de La catedral del mar era muy cruda con las mujeres. ¿La serie se corresponde con esa realidad?

Sí. Es sucia y arriesgada en este sentido, no es la típica serie donde todo está 'limpito'. Era una época terrible para las mujeres, donde se las trataba como al ganado. Pero no quiere decir que fueran fuertes. Las violaciones no se han grabado de una forma explícita, sí que se ha hecho de una forma muy dura. En la actualidad, han pasado los siglos pero hay cosas en las que no hemos avanzado.

¿Qué opinas de la brecha salarial?

Se que existe, pero evidentemente, yo no sé lo que cobran todos los actores del resto de series. Yo intento lucha por lo mío a nivel personal hasta lo que considero ético y que sea cobrar lo mismo que un compañero que trabaja lo mismo que yo.

¿Una novela que adaptarías para televisión?

La isla de Alice, de Daniel Sánchez Arévalo.

Ahora grabas El continental para TVE...

Sí. Cuenta la historia de la primera mujer gangster de la época, de los años 10-20. Es un personaje muy divertido. Luego, en agosto estreno la película Mi amor perdido, de Emilio Martínez Lázaro, y en octubre, La sombra de la ley, de Dani de la Torre.

¿Te has planteado a irte al extranjero?

No es ni mi meta ni mi objetivo. Creo que hay que ser muy valiente para coger las maletas e irte. Siempre digo, si algún día surge alguna cosa concreta, podría ser. Pero eso de cambiar toda la vida...

A lo mejor que Netflix emita La Catedral ayuda...

Nunca se sabe. Mira lo que ha pasado con La casa de papel, que lo ha 'petado'. Es una plataforma a nivel mundial muy buena. Yo hago mi trabajo y esas cosas nunca me las planteo.

Entonces, ¿cuál es tu objetivo?

Poder seguir trabajando de esto que es lo que me hace feliz. Voy pasito a pasito consiguiendo que esto sea una carrera para toda la vida.

