Las razones del histórico adiós de Ricardo Gómez a 'Cuéntame cómo pasó': "Necesito salir del nido" Adrián Ruiz 29/05/2018 - 17:43

El actor desvela los motivos por los que se despide de la serie tras 17 años

"He tenido que parar la grabación para hartarme a llorar", reconoce el intérprete

El madrileño, "muy nervioso", confiesa los "baches" que ha sufrido estando en la ficción

Sin duda, es la noticia televisiva de la temporada: Ricardo Gómez ha decidido poner fin a su andadura en Cuéntame cómo pasó después de 17 años y tras 19 temporadas en las que, de la mano de Carlos Alcántara, ha sido hilo conductor de la Historia reciente de España. Todo ello, a través de su particular mirada: la de unos ojos que se perdían pensativos en las calles de San Genaro en aquel histórico comienzo y la que dejará su querido barrio atrás para poner objetivo, en la ficción y en la realidad, en nuevos y desconocidos horizontes.

Así lo ha relatado el actor en sus primeras declaraciones tras conocerse la noticia. Ricardo Gómez ha explicado para los micrófonos de la Cadena SER los motivos por los que ha tomado esta sorprendente decisión: "La profesión del actor supone afrontar retos y esto es algo que está reñido con la comodidad", empezaba diciendo en su entrevista con Carles Francino en La Ventana.

El actor argumentaba así su necesidad de lanzarse al vacío para embarcarse en nuevos proyectos, "con nuevos papeles y rodeado de nuevos equipos". "Hace tiempo que siento la necesidad de expandirme en ese sentido. He tenido la suerte los dos últimos años de poder combinar Cuéntame con otros proyectos en los que desarrollarme como actor, pero hay una especie de chip que me recuerda que nunca me he ido de casa", explica Gómez, que ha sido uno de los pocos actores que ha estado presente en la ficción desde la primera hasta la última escena que ha emitido hasta ahora TVE.

"De alguna manera vengo sintiendo desde hace un tiempo esa necesidad de independencia y esa necesidad de que alguna decisión que yo tome se convierta en importante", declaró asegurando ser consciente de que, en lo profesional, será una determinación con impacto, ya que dejará de tener ocupados nueve meses de trabajo que le aseguraba la serie.

"Esto me da tranquilidad económica, pero me veo muy joven y tengo que decidir qué tipo de vida quiero llevar. Llevo en la comodidad de estar agendado desde que tengo 7 años", recordó. "¿Te sientes hoy más libre?", le preguntó el periodista. "Me siento muy nervioso", afirmó en un tono que lo demostraba. "Esta es una decisión personal. Y no es que tenga ansias de hacer otras cosas, es ansias de una libertad que necesito ahora mismo", afirmó.

¿Será definitiva su marcha de la serie?

El actor ha explicado que la salida que han dado a Carlos Alcántara en Cuéntame, ese viaje sin fecha de retorno que veremos en el último capítulo de la temporada, permitiría un futuro regreso que, de momento, no descarta: "Yo no pongo la mano en el fuego por que dentro de cinco años llame al productor para decirle que me he equivocado, pero siento que necesito salir del nido y mirar para adelante y no mirar para detrás", explicó alegando que es una decisión que llevaba tiempo sopesando.

Y es que este no es el único bache que sufrido Ricardo Gómez a lo largo de sus 17 años en la serie. El intérprete ha reconocido que sufrió una situación similar cuando tenía 14 o 15 años y sentía que vivía en una rutina constante. "No disfrutaba tanto lo que estaba haciendo. Pero hay un giro en la temporada 13 en la que me encargan una trama, la de mi entrada en la cárcel, que necesitaba de una preparación y un rigor interpretativo. Esa fue la primera vez que me remangué, me embarré y me sentí un actor creando algo. A partir de ahí, mi mente cambió y ya sabía que lo que era mi profesión se iba a convertir en mi veneno", reconoció declarando que se trataba de una "necesidad de trascender".

Así fue su emotivo adiós a Carlos Alcántara

Gómez desveló entonces que hizo una fiesta para el equipo una semana antes de grabar sus últimas escenas en la serie, ya que no quería que su marcha no fuera el motivo de la celebración. "Pensaba, '¿cómo voy a celebrar que me voy?", afirmó el actor, que reconoció haber llorado mucho durante las últimas semanas.

"La salida del personaje coincide con lo que me pasa a mí en la realidad. El personaje, en los últimos capítulos que imagino que se verán a final de año, se da cuenta de que tiene un colchón muy grande en su familia y decide volar", ha explicado confesando que tanto él, como el director, participaron personalmente en la construcción de los guiones de estas secuencias.

"He estado rodando esto y confieso que he tenido que parar la grabación para hartarme a llorar. Mientras el personaje se despide, te estás despidiendo de gente a la que quieres mucho", dijo emocionado al tiempo que confirmaba que su personaje no va a morir. "Nunca fue una opción", quiso dejar claro. Al mismo tiempo, asegura desconocer qué ocurrirá con la narración de los capítulos (que realiza Carlos Hipólito) a partir de que su personaje desparezca de la serie.

Lo que si tiene asegurado Ricardo Gómez ya es su primer proyecto tras comunicar su salida de Cuéntame. El actor protagonizará junto a Juan Echanove una obra de teatro llamada Rojo sobre las tablas del Español. La salida del que fuera su tío Miguel también estuvo rodeada de polémica, ya que fue despedido de forma repentina antes de que lanzara duras críticas contra Ganga, la productora encargada de la ficción.

