Jesús Castro y Aitor Luna fichan por Netflix para la segunda temporada de 'La reina del sur' Ecoteuve.es 14:45 - 25/05/2018 0 Comentarios

La ficción, protagonizada por Kate del Castillo, está grabándose fuera de México

Jesús Castro y Aitor Luna hacen las américas. Telemundo ha dado luz verde a una segunda temporada de La reina del sur, la adaptación televisiva de la obra de Arturo Pérez Reverte, siete años después de su emisión. La ficción, que volverá a contar con Kate del Castillo como Teresa Mendoza y que podrá verse en Netflix, ficha a los protagonistas de Secretos de estado y La catedral del mar.

De esta manera, Jesús Castro da el salto definitivo a la plataforma, algo que no podía confirmar en esta entrevista a ECOTEUVE.ES hace unas semanas: "He recibido propuestas, pero no tengo prisa por cruzar el charco".

La productora Diagonal TV se encuentra al cargo de este proyecto que se ha rodado en Moscú, Bucarest, la toscana italiana y Málaga durante cinco semanas ante la imposibilidad de que Del Castillo, protagonista de la serie, trabaje en México tras su encuentro con el Chapo Guzmán en octubre de 2015.

La primera temporada de La reina del sur no estuvo llena de polémica después de que Pérez Reverte diera su opinión sobre ella y la definiera como "una caspaserie falsamente española con errores intolerables, que avergüenza al autor y a los lectores de la novela".

"Antena 3 vendió un culebrón de lujo como teleserie. Prometí no perjudicar la ficicón durante su emisión en España. Y me costó cumplir la promesa", añadió el autor.

PUBLICIDAD