Elisabeth Moss decide qué escenas de sexo suyas pueden emitirse en 'The Handmaid's Tale' Ecoteuve.es 19:50 - 24/05/2018

La actriz pide este requisito para participar en cualquier proyecto desde hace cinco años

Desde que se estrenara en 2017, The Handmaid's Tale se ha convertido en una de las series más aclamadas por la crítica y el público, aunque haya sido duramente juzgada por la cantidad de escenas violetas que contiene. Elisabeth Moss, la actriz que interpreta a Offred, la protagonista, ha confesado en una entrevista a The Hollywood Reporter un detalle curioso sobre sus desnudos en la ficción que no ha dejado indiferente a nadie.

"El 100% del material grabado tiene que ser aprobado por mí. Literalmente puedo decir: ¡no puedes usar esta escena!", afirmaba. La intérprete también ha contado que ese derecho le surgió hace cinco años cuando trabajó en la serie Top of the Lake, bajo las ordenes de Jane Champion, y que incluía su primera escena de desnudo .

La directora le aseguró que ella podría decidir los planos que se utilizarían en el metraje final y los que no. Desde entonces, la actriz ha exigido esa condición para todos sus proyectos.

"Me parece lo normal, algo con lo que todo el mundo debería contar", revelaba. Moss ha vuelto a demostrar así, que es una mujer empoderada no solo en la serie, también en la vida real. Además ha asegurado al medio estadounidense que "la segunda temporada de The Handmaid's Tale tiene cosas muy difíciles de ver".

