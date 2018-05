Elena Rivera: "Estoy marcada por Karina, de 'Cuéntame', pero 'La verdad' será un antes y un después en mi carrera" 21/05/2018 - 13:17 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la protagonista de la nueva serie de Telecinco que arranca hoy (22.40)

La actriz elogia a Jon Kortajarena: "Plasma su sencillez y transparencia en la serie"

"He disfrutado como una niña pequeña". A Elena Rivera la hemos visto crecer en Cuéntame como Karina y, ahora afronta su primer papel protagonista con La verdad, que por fin llega a Telecinco este lunes (22.40). Poco queda de aquella niña que deslumbró a los espectadores de Menudas estrellas. La actriz, a quien también hemos visto en Servir y proteger, se ha consolidado pese a su juventud en uno de los mejores activos de la interpretación española. ECOTEUVE.ES habla con ella.

Elena Rivera interpreta a Paula García, una niña que reaparece después de nueve años. Para dar vida a esta enigmática mujer, la actriz ha visto El impostor y Las niñas de hojalata con el objetivo de "estudiar el gesto de no tener expresión". Su trama estará muy ligada al personaje de Jon Kortajarena, Marcos Eguía, quien le ha sorprendido en su debut en España: "Plasma su sencillez y transparencia en la serie".



"Tengo muchas ganas de ver cómo reacciona la gente porque hemos trabajado muy duro y el rodaje ha sido intenso y, en mi caso, lo he disfrutado como una niña pequeña", dice Rivera sobre La Verdad, una seri que llega año y medio después de empezar a promocionarse y que estuvo a punto de ver la luz en febrero aunque, al final, se retrasó.

Aunque finalmente no se ha producido, la posibilidad de que La verdad y Cuéntame coincidieran en emisión existió hasta que TVE decidió cortar la temporada por sorpresa. "Hubiera tenido el corazón dividido, porque Karina me ha marcado muchísimo. He crecido con ella, pero Paula ha sido un antes y un después en la manera en la que afronto la profesión", dice Elena.

En los últimos capítulos, Karina y Carlos tuvieron un mayor protagonismo: "Ya no tienen problemillas de suspender una asignatura. Es la etapa adulta: el dinero, no llegamos a fin de mes, sacar la niña adelante, nos echan del piso".

Y aunque Rivera tenga una portentosa voz, como pudimos comprobar en el primer capítulo de la última temporada de Cuéntame con un homenaje que hizo a Rocío Jurado, sentencia que siempre "tuvo claro" en centrarse en la interpretación. Por ahora, la actriz tiene pendiente terminar la carrera de Magisterio.

