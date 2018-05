Desvelan la primera imagen de la nueva 'Embrujadas' con sus tres protagonistas

Los fans de Embrujadas están de enhorabuena. La serie ha desvelado por fin la primera imagen de la nueva versión lanzada por el canal The CW. De esta forma, se ha mostrado por primera vez a las nuevas actrices que que darán vida a las tres hermanas protagonistas de la ficción a las que en su día dieron vida Shannen Doherty, Holly Marie Combs y Alyssa Milano (a las que posteriormente se le uniría Rose McGowan tras la polémica salida de la primera).

La serie llegará en forma de reboot y es una de las más esperadas de los Upfronts 2018 (evento celebrado en el mes de mayo en el que las cadenas anuncian sus novedades). Madeleine Mantock, Melonie Diaz y Sarah Jeffery son las intérpretes elegidas para liderar el nuevo reparto.

La primera de ellas ha sido la encargada de publicar en Twitter la mencionada imagen: "¡Es tarde, pero quería agradecer todo el apoyo y los mejores deseos por la vuelta de Embrujadas! No puedo esperar a ver a mis hermanas hoy", ha dicho la actriz.

Supes late but just wanted to say thank you for all the support and well wishes for the #Charmed pick up! Can't wait to see my seesters today ?????? @cw_charmed pic.twitter.com/spF45arThD