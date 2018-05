De 'House of Cards' a 'Better Call Saul': las bazas de Orange para su nuevo canal de series Europa Press 4/05/2018 - 13:37 0 Comentarios

La compañía de telefonía lanza el próximo 7 de mayo su propia cadena de ficción

Orange lanzará el lunes 7 de mayo su primer canal de series en España, Orange Series, cuyos contenidos en Ultra Alta Definición (UHD o 4K) se podrán disfrutar tanto en su programación lineal -en el dial 7- como a la carta.

Así lo ha anunciado este viernes la empresa de telecomunicaciones, que ha explicado que este nuevo canal de televisión se incorporará, sin coste adicional, a la oferta Cine y Series de Orange TV.

"Con este nuevo canal 4K, Orange sigue reforzando su oferta de ultra alta definición ofreciendo a sus clientes la máxima calidad de imagen y sonido además de las nuevas funcionalidades de su decodificador 4K: nueva interfaz de usuario avanzada y acceso directo a las aplicaciones", ha apuntado la compañía.

En este sentido, Orange ha indiciado que, para el lanzamiento de este nuevo canal, ha firmado un acuerdo con Sony Pictures Television, para la licencia de las series con las que se estrenará Orange Series, todas ellas con temporadas completas.

Entre estos contenidos, la compañía ha destacado Snatch -basada en la película homónima protagonizada por Fenicio Del Toro y Brad Pitt y dirigida por el cineasta británico Guy Ritchie- que se emitirá en exclusiva en España con Orange TV.

Según ha señalado la compañía, en próximos meses, se completará la programación de Orange Series con otros contenidos, a los que se sumarán series ya emitidas y conocidas por el público como House of Cards, Better Call Saul o Community y otras disponibles bajo demanda como Breaking Bad, Masters of Sex o The Blacklist.

