La exitosa 'The Handmaid's Tale', renovada por una tercera temporada Ecoteuve.es 3/05/2018

HBO emite en España la serie original de la plataforma Hulu (EEUU)

The Handmaid's Tale es la serie del momento y lo tiene todo para seguir siéndolo. Hulu, la plataforma que emite la ficción en EEUU, la ha renovado por una tercera temporada semanas después del comienzo de la segunda tanda.

The Handmaid's Tale se convirtió en 2017 en la serie ganadora del año. Triunfó como serie dramática en los Emmy y también lo hizo en los Globos de Oro.

Original de Hulu, en España es HBO quien emite esta ficción basada en la novela de Margaret Atwood. La primera temporada siguió el texto de la escritora pero tanto la segunda como la tercera van más allá del libro.

Elisabeth Moss es la protagonista de The Handmaid's Tale. En su reparto, la serie también cuenta con Joseph Fiennes (American Horror Story: Asylum, Shakespeare in Love), Yvonne Strahovski (Chuck, Dexter), la gandora del Emmy Alexis Bledel (Las chicas Gilmore), Madeline Brewer (Orange is the New Black), la ganadora del Emmy Ann Dowd (Compliance, The Leftovers), O-T Fagbenle (The Five), Max Minghella (The Mindy Project), Samira Wiley (Orange is the New Black), and Amanda Brugel (Room, Eyewitness).

